Disminuyen feminicidios, pero aumentó violación equiparada en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que han disminuido los feminicidios, pero los casos de violación equiparada han aumentado, por lo que se dará a conocer una campaña contra este delito.

"(El 24 de noviembre) vamos a hacer una presentación, particular, sobre una campaña relacionada con el tema de violación equiparada, que es uno de los delitos que ha aumentado, los demás delitos han ido disminuyendo, particularmente feminicidios", dijo en conferencia de prensa. Sheinbaum Pardo que en el marco de los dos años de la declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres de la capital van a presentar la estrategia que ha realizado la Fiscalía de Feminicidios, junto con el Tribunal de Justicia, para que haya más detenciones de feminicidas.

"(...) inclusive lo platiqué hace poco con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, con la licenciada, Rosa Isela Rodríguez, en la idea de que es algo que ha hecho la ciudad y que sería bueno que se conociera en el resto de la República.... Por supuesto que nos falta todavía mucho, pero –desde mi perspectiva– el haber decretado la Alerta de Género ha sido, a pesar de por qué se decreta la alerta, ha sido importante para poder disminuir delitos y poner mucha más atención en la violencia hacia la mujer".

Comentó que el Banco de ADN ya está en operación pero que aún no cuenta con la Certificación la cual lleva algunos meses, pero confío que el siguiente año ya esté listo. "Recientemente lo visitó Alejandro Encinas, (subsecretario de Gobernación), también, porque el Banco de ADN no solamente va a servir para el tema de delitos contra las mujeres, sino también, para búsqueda; entonces es, quizá, el Banco ADN más moderno de nuestro país y queremos... bueno, estuvieron muy interesados... Incluso la Comisión de Naciones Unidas sobre Desaparición, que está ahora en México, fue a visitarlo, a conocerlo y está llevando un proceso de Certificación, que lleva cualquier Banco de ADN".