Disparan contra escolta de alcaldesa en Tijuana

TIJUANA, BC., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles fue herido de bala uno de los escoltas asignados a la seguridad de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. A pesar del dispositivo de seguridad, el Ayuntamiento de Tijuana confirmó que no hubo detenidos.

"Responsabilizo de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpio... (no se entiende) o aquí o hay ineficiencia en el cargo o hay contubernio".

El ataque ocurrió poco después de las 08:00 horas en calle Séptima y Ocampo en Zona Centro, cuando el escolta viajaba solo en su camioneta y se dirigía a una diligencia y, en medio de un alto, cuatro sujetos armados a bordo de un vehículo le dispararon e hirieron en una extremidad, pero no de gravedad.

El elemento, quien pertenece a la Agencia de Investigación Estatal (AIE), era parte de la avanzada del equipo de seguridad de la presidenta municipal desde 2019, cuando ella era diputada local.

En una transmisión en vivo desde su página de Facebook, la alcaldesa de Tijuana advirtió que el ataque ocurrió en un sitio que estaba considerado como parte de su ruta pero que luego canceló, además de criticar que no hubiera recibido una atención por parte del gobierno estatal.

"Son las 11 de la mañana y hasta el momento yo no he recibido ni una sola llamada ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni del secretario de gobernación ni de ningún elemento del estado y esto habla de la comunicación que existe que espero mejore", lamentó la funcionaria.

El fiscal del estado, Ricardo Iván Carpio, respondió tras ser cuestionado por las declaraciones de la presidenta municipal, que no descartan que pudiera tratarse de un ataque en contra de la funcionaria, pero esa es una de las líneas de investigación que se siguen para dar con los responsables y el móvil de la agresión.

Además, precisó que aún no hay detenidos, pero el vehículo donde viajaban los agresores fue abandonado y, tras ser hallado por elementos policiacos, dentro encontraron armas largas una de ellas encasquillada.