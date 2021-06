Dispersan a cerca de 400 personas de fiestas en Ecatepec

Durante el fin de semana, las autoridades locales dispersaron dos fiestas, en las que estaban reunidos aproximadamente 400 jóvenes, debido a que este tipo de actividades aún presentan restricciones como medida para prevenir la propagación del Covid-19.

Denuncias ciudadanas alertaron al personal municipal sobre dos fiestas de jóvenes realizadas la noche del pasado sábado en la colonia Ciudad Azteca y el pueblo de San Pedro Xalostoc, en las cuales la mayoría de asistentes no acataba las recomendaciones sanitarias.

Al lugar acudió personal del ayuntamiento para suspender los dos festejos, en los que jóvenes y menores de edad ingerían bebidas embriagantes en el interior de domicilios.

Durante el recorrido también fue cerrado un depósito de cerveza en la colonia Santa Clara Coatitla, cuyos encargados no contaban con las licencias pertinentes para su funcionamiento.

Personal de las áreas de Desarrollo Urbano, Gobierno, Contraloría y Protección Civil, entre otras, con apoyo de policías municipales, dispersaron a cerca de 100 asistentes de un domicilio de calle Mayas, colonia Ciudad Azteca Segunda Sección.

En el interior del lugar algunos menores de edad ingerían bebidas alcohólicas e incluso otros asistentes salieron inhalando solventes, por lo que fueron dispersados y las autoridades les solicitaron que se retiraran a sus domicilios.

Otra fiesta se efectuaba en el patio de un domicilio de calle Andrés Molina Enríquez, en el pueblo de San Pedro Xalostoc, donde alrededor de 300 jóvenes y menores de edad igualmente ingerían bebidas alcohólicas, sin respetar las medidas sanitarias recomendadas para prevenir contagios de coronavirus.

Personal de Protección Civil notificó al responsable del festejo que por la permanencia de casos de Covid-19 en el municipio las reuniones masivas continúan restringidas, el cual accedió a desalojar a los asistentes de manera voluntaria; al interior del inmueble se registró un conato de bronca entre los jóvenes, sin que resultaran lesionados.

Durante los recorridos las autoridades municipales intentaron notificar a los propietarios de dos bares, ubicados en las colonias Ciudad Azteca Primera Sección y La Panorámica, que operaban a puerta cerrada, sobre las restricciones que prevalecen para inhibir los contagios de Covid-19, pero no fue posible debido a que los responsables se atrincheraron al interior de sus negocios.

El Estado de México permanece en semáforo verde epidemiológico, pero en Ecatepec se mantiene restringida la venta de bebidas alcohólicas en lugares cerrados, además de que no se permite la aglomeración de personas en como fiestas y reuniones masivas para evitar contagios de coronavirus.