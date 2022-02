Disputa por Oaxaca será entre Morena y PAN: Senador

OAXACA, Oax., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El senador de la república por el Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, aseguró que si el partido Morena llega a gobernar Oaxaca será un "catástrofe" y un "peligro absoluto" para el estado.

Durante su visita a la entidad para apoyar la precandidatura de Natividad Díaz Jiménez a la gubernatura del estado y reunirse con militantes panistas, también aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya "entregó la plaza" a Morena.

"Me parece evidente que el PRI ya entregó el estado y creo que se requiere un proyecto alternativo a Morena, porque Morena representa un peligro absoluto en todo el país y para Oaxaca, sería una catástrofe que Oaxaca llegara a gobernar el estado. A nivel nacional es un desastre el gobierno de Morena e invito a un debate a quién quiera y cuando quiera".

Damián Zepeda aseguró que en materia económica el país vive una "crisis muy profunda" porque millones de mexicanos están en el desempleo o en el subempleo; en materia de seguridad hay más violencia que nunca porque a tres años de gobierno se registran el triple de homicidios que en el sexenio de Felipe Calderón y el doble que en el de Enrique Peña Nieto.

"Y todavía le echan la culpa a dos sexenios atrás, por favor, pues quién está gobernando, Morena y Andrés Manuel López Obrador y es momento de hacerse responsable de sus actos", agregó.

En conferencia de prensa, acusó al Gobierno de la República de sumar 15 millones más de mexicanos que no tienen acceso a servicios básicos de salud; en la administración anterior, dijo, le heredaron a López Obrador la cantidad de 20 millones de mexicanos sin servicios básicos de salud y actualmente son 35 millones de mexicanos sin este derecho.

Según el senador ningún otro partido político está ofreciendo una alternativa política a Morena, a excepción del PAN.

"Desde la oposición debemos presentar una alternativa y no veo ningún otro partido que la esté representando más que el PAN. Yo veo un entendimiento, un dejar pasar. Qué bueno que se lleven bien el PRI y Morena en el estado", dijo.