Disturbios de Zacualtipán con connotación distinta, dice Menchaca

PACHUCA, Hgo., agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de calificar como muy desafortunados los disturbios ocurridos en el municipio de Zacualtipán, donde se vivió una jornada violenta a raíz del fallecimiento de una persona presuntamente a manos de policías municipales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, señaló que los hechos podrían tener una connotación diferentes a la protesta por la muerte de un hombre de la tercera edad.

Mencionó que tanto el deceso del señor Ezequiel Hernández, así como las agresiones y el pillaje en la casa del presidente municipal de Zacualtipán ya son investigados.

"Yo les quiero dar como referencia que en otros tres o cuatro eventos que se han dado de esa naturaleza, quienes generaron violencia tienen procesos penales".

Afirmó que, en estos hechos, así como en los casos que se dieron en los municipios de Chapulhuacán y Cuautepec, no habrá impunidad "atendiendo eso de la masa o de Fuenteovejuna aquí no funciona, todos debemos ser responsables de nuestros actos, ya que vulnera las personas y es peligroso".

Refirió que en estos momentos hay grupos policíacos que resguardar la seguridad en Zacualtipan y recalcó, "todo lo que implica violencia lo rechazamos y lo condenamos".

Consideró que se desbordaron los ánimos y además resaltó que esto podría tener una connotación distinta al hecho.

Esto último, dijo, lo investiga la Procuraduría si son realmente pobladores de lugar y cuál es la motivación aparte del hecho lamentable que sucedió.

Sobre los señalamientos en la tardanza para la actuación de los cuerpos de seguridad, precisó que estos siempre están dispuestos para auxiliar, pero se investigará qué sucedió



Si se atendió a tiempo el llamado de auxilio durante protestas: secretario de Seguridad

El secretario de seguridad de Hidalgo, Salvador Neri Cruz, defendió la actuación de la policía durante los hechos violentos en el municipio de Zacualtipán, y la muestra, dijo, es que el presidente municipal se encuentra vivo.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de una presencia tardía de los cuerpos de seguridad, el funcionario resaltó que no ocurrió así y que personalmente encabezó el operativo de rescate del presidente municipal.

"No, no entramos tan tarde, lo cierto es que el presidente municipal está hoy con su familia, lo cierto es que si hubiéramos tardado más estaríamos lamentando muchas cosas".

Refirió que en su trayecto de Pachuca a la Sierra se encontraron con algunas obras, lo que pudo retrasar algunos minutos su llegada, sin embargo, dijo que personalmente fue por él y el presidente se encuentra vivo.

Aceptó que el alcalde salió por su propio pie al brincarse la azotea, pero esto, dijo, generó que los vecinos del lugar se introdujeron en varios domicilios en su búsqueda.

Salvador Neri apuntó que al momento no hay personas detenidas, pero se realizan las investigaciones correspondientes y pidió a los ciudadanos que si identifican a los responsables de estos hechos lo denuncien a fin de qué no hay impunidad.

Su trabajo, dijo, está ahí y la muestra es que desde ayer se restableció el orden y se mantienen los patrullajes con 60 elementos. Consideró que la Procuraduría de Justicia debe de investigar qué sucedió, ya que si la protesta se realiza en el municipio es normal, pero si acuden a la casa del presidente y sus familiares, la Procuraduría tiene un arduo trabajo que hacer ahí.

Por su parte, el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que sí tienen tres carpetas de investigación abiertas dos de ellas por abuso de autoridad de los policías municipales, lo cual fue público a través de un video que se difundió en redes sociales y la Procuraduría empezó de oficio esta carpeta de investigación.

Posteriormente una más por el deceso de Estanislao Hernández, para determinar si la afectación que tuvo tiene que ver con los hechos sucedidos con los policías y una tercera por las agresiones, ultrajes a la autoridad y daños a la propiedad.

"Todas las conductas que fueron descritas motivaron la generación de las carpetas de investigación, en todos los casos han sido de oficio que inició la Procuraduría y vamos a continuar con las investigaciones", aseveró.