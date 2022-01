Disturbios y riña en penal de Apodaca por problema de extorsiones

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fásci Zuazua, admitió que los disturbios y riña en el penal de Apodaca 1, se originaron por un problema de extorsiones, y debido a las acciones que tomó el Estado para quitar el gobierno a los internos.

El funcionario admitió que de un autogobierno se pasó a un cogobierno, y expresó que tras los incidentes del viernes para hoy la situación está controlada, pero se mantienen en alerta, para evitar nuevos hechos de violencia.

Expresó que al realizar una inspección no detectaron armas punzo cortantes, y las agresiones se dieron con piedras o contra el suelo, y "a mano limpia". Además, hallaron bebidas embriagantes en latas de jugo, drogas y celulares.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fásci Zuazua, admitió que los disturbios y riña en el penal de Apodaca 1- cuyo saldo actualizado es de 56 lesionados-, se originaron por un problema de extorsiones, y debido a las acciones que tomó el Estado para quitar el gobierno a los internos.

El Secretario General de Gobierno, José Luis Navarro Velasco, detalló que el saldo actualizado de los disturbios y riña, que iniciaron el viernes por la tarde, es de 56 lesionados, ninguno de gravedad, aunque ocho continuaban hospitalizados.

Fasci Zuaza agregó que el problema inició por una riña entre dos por 70 pesos, debido a que un grupo de internos extorsiona y les quita una cuota a los privados de la libertad que trabajan en alguna de las siete maquiladoras que operan en el reclusorio, y todos los viernes se les paga, y les quitaban de su sueldo, ante lo cual se ha decidido una forma distinta de realizar los pagos por su trabajo.

"Tenemos que seguir trabajando para eliminar los gobiernos, porque sí tenemos que diferenciar en materia penitenciaria gobierno que le toca al estado, cogobierno donde el estado y los grupos criminales manejan los centros penitenciarios, y el autogobierno", dijo el secretario de Seguridad.

Aseveró Fasci que en el caso de los penales de Nuevo león "se pasó de un autogobierno a un cogobierno, y por eso había tantas extorsiones y tantas quejas de familiares y de internos; por eso se tomó la decisión de realizar cambios radicales de reconstrucción del sistema penitenciario, y eso tiene también consecuencias, pero tenemos que afrontarlas, y darle tranquilidad a los internos y a sus familias, porque eso es también tranquilidad en la calle".

El funcionario comentó que no fueron localizadas armas, pues todas las lesiones fueron ocasionadas a golpes, y los que estaban descalabrados fue con piedras o contra el suelo, pelearon "a mano limpia", pues no se encontraron ni puntas, armas punzocortantes y menos de fuego.

Además de evitar las extorsiones cambiando la forma de pagar los salarios, se decidió tomar medidas en las aduanas, ya que se encontraron latas de jugo que escondían siete paquetes de mariguana y 27 con cocaína, otras contenían cerveza. También fueron asegurados tres celulares, y se detectó que los equipos inhibidores de llamadas no estaban funcionando al cien por ciento.

Admitió Fasci que un cogobierno no se logra de la noche a la mañana, porque tiene que hacerse con paz, pero si es necesario usar la fuerza, se tendrá que hacer.

Sobre los cuatro lesionados en el exterior, ya tres fueron dados de alta y ninguno sufrió lesiones graves y si bien una señora a la que le cayó el portón encima, sigue en observación, no sufrió fractura.

