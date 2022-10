Disuelven manifestación a tiros en Ocotlán, Jalisco

A-AA+

Una manifestación que se realizaba fuera de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN), en el municipio de Ocotlán, Jalisco, terminó cuando se escucharon detonaciones, que algunos presentes indicaron que provenían de adentro del cuartel.

Los hechos ocurrieron cuando al menos 200 personas decidieron manifestarse contra la presencia de la Guardia Nacional en el municipio argumentando que los militares han cometido abusos en contra de la población.

Un grupo se dirigió al cuartel de la corporación que se encuentra a espaldas del fraccionamiento Los Olivos, mientras que otro grupo se dirigió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Avenida Universidad y Francisco Zarco, ocupadas por elementos de la corporación federal.

En el primer caso, tras 50 minutos de tensión en los que se lanzaron gases lacrimógenos desde el interior y se respondió con piedras, un grupo de cinco personas logró entrevistarse con mandos de la Guardia Nacional para exponer sus inconformidades.

Gente del lugar señaló que los disparos presuntamente provenían desde dentro del cuartel.

Ante este hecho, el gobierno municipal de Ocotlán emitió un aviso a la ciudadanía a través de sus canales oficiales y solicitó a la población no salir a la calle.

"Se reportan hechos con tentativa de violencia que alteran la paz y tranquilidad en el poniente de la ciudad. Consideramos prudente quedarse en casa y no salir de casa o de lugares dónde esté y evitar transitar sobre la avenida Francisco Zarco-Universidad. La autoridad federal ya toma cartas en el asunto, por lo que pedimos a los ocotlenses no exponerse y tomar precauciones", indicó el ayuntamiento en sus redes sociales.

Hasta ahora ninguna autoridad ha explicado lo que ocurrió en ese punto y si hay heridos por el tiroteo.