Divulgan mensajes entre los presuntos feminicidas de Ariadna Fernanda

"Cuidado con los detalles" fue uno de los mensajes de WhatsApp que envió Rautel "N" a su novia Vanessa "N", antes de ser detenidos y con los que cuadraban una historia para que no los implicaran en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Las autoridades de la Ciudad de México lograron recuperar varias conversaciones que sostuvieron Rautel y Vanessa previo a su detención y el medio El País logró tener acceso a ellas.

De acuerdo con el medio español, la pareja intentaba hacer una coartada para evitar que fueran relacionados con la muerte de Ariadna Fernanda.

Dos días después de la muerte de Ariadna Fernanda, Rautel le mandó a Vanessa el siguiente mensaje: "Me da miedo todo esto".

También, cuando amigas de Ariadna les hicieron saber que acudirían ante las autoridades, ambos acordaron que cooperarían, pero que debían tener cuidado con "los detalles".

"Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles".

En otros mensajes, Rautel le dicta a Vanessa la historia que deberían contar: que estaban en el Fisher´s, luego fueron a su departamento, y que más tarde Ariadna Fernanda se fue por su propio pie, aunque no sabían si había tomado un Uber o un taxi.

Ante la insistencia de amigos para que les dieran más información, esta fue la conversación que tuvieron:

-"Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan", dice Vanessa "N"

- "Amorcito, me da miedo todo esto", le responde Rautel.

-"Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti", le dice Vanessa "N", "simplemente para saber por dónde buscar"

-"Pues estaremos de por medio"

-"Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio".

Sin embargo, el nerviosismo de la pareja parece que fue mayor cuando los amigos les dijeron que solicitarían los videos de seguridad del edificio donde está el departamento de Rautel "N".

En sus conversaciones ambos señalan que no encontrarán nada, ya que piensan que los videos duran solo un día y por que solo graban la parte exterior

La pareja empezó a tener muestras públicas para desviar la atención. Ambos fueron al velorio donde Rautel declaró a los medios que Ariadna Fernanda se fue "solita".

Mientras, Vanessa posteaba en sus redes sociales mensajes para lamentar la muerte de su amiga: "Seguramente luchaste hasta el final y no hubo quien te ayudará".

Además, en mensajes expuestos por amistades de Ariadna, Vanessa intenta insinuar que más que un tema de desaparición, quizá ella misma se hizo algo, haciendo alusión a supuestos mensajes en redes sociales en los que decía que estaba triste.

Por último, Vanessa le hace saber a Rautel que necesitan "un video o algo" que demuestre que Ariadna Fernanda salió viva del edificio y tenían listo un borrador para publicar en sus redes sociales con fotos donde salen los tres juntos.

"Ya que de puras palabras no servirá de nada".