Docentes en Madera, Chihuahua, liberan libros de texto gratuitos

CIUDAD JUÁREZ, Chih., octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de los dos amparos que frenaron de nueva cuenta la distribución de los nuevos libros de texto en Chihuahua, docentes de varias escuelas, así como la sección 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron una serie de acciones en relación con este tema.

Durante una conferencia de prensa, los representantes de la sección 8 y 42 en Chihuahua dieron a conocer una serie de acciones a seguir hasta que se entreguen de nueva cuenta los libros de texto, las cuales incluyen hasta parar labores en los planteles educativos.La primera acción anunciada por los sindicatos en Chihuahua, es que a partir de este jueves se tendrá un plantón en el Poder Judicial de la Federación, el cual estará de forma permanente hasta que se resuelvan los amparos a favor de la distribución de los nuevos libros de texto gratuito.Según se dio a conocer, de no tener una respuesta favorable y que se entreguen los libros de texto, para el lunes 16 de octubre se procederá al cierre de las escuelas todo el estado de Chihuahua.Lo anterior, debido a que los líderes de ambos sindicatos consideran que no hay material con los cuales se pueda dar seguimiento a los planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2023-2024, por ello las y los docentes acudirán a los planteles educativos, pero no se permitirá el ingreso del alumnado, de acuerdo con lo informado en conferencia de prensa.A la par de esta situación, por medio de las redes sociales, se comenzó a convocar a paro de labores en diversas escuelas de la entidad a partir de mañana hasta que se entreguen los libros de texto.Docentes arriban a almacén y toman los libros de texto de la SEPIncluso, este día en el municipio de Madera, algunos padres de familia y docentes realizaron una rebelión educativa para tomar los libros de texto de las bodegas donde eran almacenados, luego de que se diera a conocer la suspensión de la entrega de nueva cuenta.Fue este día que el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), confirmaron que derivado de dos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia, la distribución de los Libros de Texto Gratuitos estará detenida hasta en tanto se resuelva por parte de las autoridades judiciales.De manera oficial, se detalló que se trata de dos juicios de amparo donde ambos jueces establecieron la suspensión provisional, por lo que la autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada, la cual es la suspensión de la entrega de los LTG para el ciclo 2023-2024.Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Educación no había brindado alguna postura sobre el anuncio que hicieran esta tarde los sindicatos educativos.