Doña Carlota recibe apoyo de sus vecinos en juzgados

Frente a los juzgados penales de primera instancia del Distrito Judicial de Chalco protestan vecinos de la alcaldía Iztapalapa para que dejen libre a Carlota "N", quien participó en los hechos ocurridos el 1 de abril pasado en el que murieron dos personas, quienes presuntamente habían invadido la casa de su hija Mariana.

Los residentes llegaron antes de la audiencia en la que la juez determinará si los vincula o no a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa a Carlota, Mariana y a Eduardo.

"Todos somos Carlota, todos somos Carlota", gritan los habitantes de la alcaldía capitalina en apoyo de la mujer de 73 años de edad, quien fue detenida junto a dos de sus hijos luego de que les dispararon a los supuestos invasores de su casa en el fraccionamiento ExHacienda de Guadalupe, ubicada en el poblado de La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco.

- ¿Qué pasó en Chalco?

Esaú de 51 años de edad y Justin de 17 años murieron por los impactos de bala y un adolescente de 14 años resultó herido.

¡Basta de invasiones! ¡Libertad para Carlota! son otras de las consignas que gritan los residentes de Iztapalapa, vecinos de Carlota.

Arturo Rosado vecino de Carlota, demandó a la jueza en turno, sea ponderada, equilibrada. "Ella en uso de su absoluto derecho nos representa a todos".

- Doña Carlota recibe apoyo de vecinos

"No sé si lo hizo por desesperación, pero sí sé que lo hizo en defensa de su patrimonio. Yo quiero saber de alguien que haya sido despojado de su patrimonio que se haya quedado con los brazos cruzados."

Para Julio Manríquez, otro de los capitalinos que se solidarizó con Carlota y su familia Carlota "actuó exactamente porque las autoridades no le brindaron el apoyo como era debido, conforme a derecho".

Los capitalinos, colocaron bocinas desde las cuales se escuchan varios corridos que se han compuesto para ensalzar a quienes consideran justiciera.

Todos se mantienen en el exterior de esta cárcel mexiquense y no se moverán del ligar, hasta que concluya la audiencia que dio inicio a las nueve de la mañana de este miércoles.

También se escucha el corrido que le compusieron a Carlota.