Dónde ver "Las Mañanitas" a la Virgen el próximo 12 de diciembre

El 12 de diciembre es una fecha de suma importancia para los guadalupanos, quienes año con año celebran ese día la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

Miles de personas se congregan en la Basílica de Guadalupe para celebrar a la "Morenita", para agradecerle por los favores que les ha concedido en el año, y para pedir su protección.

En 2019, la celebración registró más de 10 millones de participantes que llegaron de todos los rincones del país al templo católico ubicado al norte de la Ciudad de México.

Sin embargo, este año la celebración del 12 de diciembre deberá ser llevada a cabo de una manera totalmente diferente a la tradicional debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

¿Se podrá visitar la Basílica el próximo 12 de diciembre?

La Basílica de Guadalupe y el Gobierno de la Ciudad de México informaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre con el objetivo de evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19, por lo que invitaron a los fieles a festejar a distancia.

"Las condiciones sanitarias que vive el país a causa del Covid-19 no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe peregrinando juntos a su santuario; y el bien de todo el pueblo mexicano nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague con las grandes consecuencias que esto traería. De manera conjunta, hemos decidido que la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre", informaron autoridades gubernamentales y eclesiásticas.

No obstante, esto no cancela los Festejos Guadalupanos 2020 pues se ha preparado un programa de actividades que se podrán seguir a distancia.

¿Dónde ver "Las Mañanitas" a la Virgen?

En un comunicado, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada de México, CEM y la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe dijeron que las actividades con motivo del festejo de la Virgen de Guadalupe podrán seguirse a través de televisión abierta e internet, donde la gente podrá participar en dinámicas a distancia.

Entre las actividades incluidas, los guadalupanos podrán encender una veladora virtual para la Virgen de Guadalupe como símbolo de sus peticiones, agradecimientos y súplicas. También habrá una antorcha virtual para todos aquellos grupos que peregrinan anualmente.

Además, del 3 al 29 de noviembre, podrán enviar una fotografía de la persona o familia por la que pides la intención, con lo que podrán ser parte de la formación virtual de la figura de la Virgen de Guadalupe el 11 de diciembre.

Asimismo, se le invita a los fieles a enviar al correo electrónico basilica.guadalupe@gmail.com una fotografía o video del lugar en donde celebrarán a la Morenita del Tepeyac; estos contenidos serán proyectados en las plataformas de la Basílica de Guadalupe como signo de la participación de los fieles en los festejos.

La programación completa de los Festejos 2020 se encuentra disponible en la página https://virgendeguadalupe.org.mx/

¿Por qué se le cantan las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, diez años después de la conquista de México Tenochtitlan, la Virgen se le apareció en cuatro ocasiones a Juan Diego, un indígena pobre, en el Cerro de Tepeyac, también conocido como cerro de Guadalupe.

Las dos primeras veces, la Virgen le pidió a Juan Diego que notificara al obispo de México, fray Juan de Zumárraga, que deseaba que se construyera una iglesia en el lugar de su aparición con el objetivo de que se convirtiera en patrona de los novohispanos.

Sin embargo, Juan Diego se enfrentó a la incredulidad del obispo Zumárraga, quien le pidió una prueba de la veracidad de los hechos.

Según la historia, el 12 de diciembre, cuando Juan Diego iba rumbo a la Ciudad de México, la Virgen se le volvió a presentar y lo invitó a subir hasta la cima del Tepeyac para recoger flores para ella.

A pesar de la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas que colocó en su tilma, pero cuando llegó con la Virgen, ella le dijo que se las llevara al Obispo como prueba.

Cuando Juan Diego abrió su tilma ante el obispo y dejó caer las hermosas flores, en el tejido apareció milagrosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Tiempo después, Juan Bernardino, tío de Juan Diego, presenció una quinta aparición de la Virgen, quien realizó su primer milagro al curarlo de la peste. Ante este hecho, el obispo Zumárraga agradeció a Dios por los milagros y mandó construir la iglesia que había pedido la Virgen, en donde puso la tilma con la pintura atribuida a lo ángeles.

Desde entonces, el culto a la Virgen de Guadalupe se fue arraigando entre la población de la Nueva España y hoy en día se sigue celebrando la aparición de la Morenita del Tepeyac cada 12 de diciembre, cuando millones de peregrinos le cantan, agradecen y suplican por su ayuda y protección.

¿De dónde surge el culto a la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo con la historiadora Gisela von Wobeser, el culto a la Virgen de Guadalupe se origina en un santuario prehispánico localizado en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México.

El culto a la Virgen de Guadalupe se dio dentro del marco del proceso de evangelización de los indígenas en la Nueva España.

El cerro del Tepeyac solía ser un lugar sagrado en la época prehispánica en donde había un santuario dedicado a la diosa madre Tonantzin que junto con Ometéotl formaba la pareja de dioses primigenios del panteón mexica, como menciona Von Wobeser.

Dicho templo era visitado por peregrinos que llevaban ofrendas a la diosa, además de realizar cantos y danzas en su honor.

Tras la conquista, el santuario de Tonantzin fue transformado por frailes franciscanos en una ermita cristiana dedicada a la Virgen María como parte de su estrategia de sustituir los antiguos lugares de culto.

El objetivo de los franciscanos fue suplantar imágenes de dioses paganos con figuras cristianas, lo que dio origen a diversas advocaciones de la Virgen y de Jesucristo que siguen vigentes hasta nuestros días.

La historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que los indígenas siguieron visitando el que fuera el santuario a Tonatzin y hacia mediados del siglo XVI, el culto a la Virgen de Guadalupe ya se había establecido con el apoyo del episcopado.

El éxito de la ermita se debió a los milagros que se le atribuyeron a la Virgen. Además, la imagen, una pintura realizada con óleo, temple y aguazo, era una representación libre de María como Inmaculada Concepción en la que se representa a la Virgen sin el niño en brazos.

El pintor de la Guadalupana se basó en modelos europeos para realizarla, especialmente en un grabado flamenco del siglo XIV, conocido como Virgen en glorie, con quien comparte muchas similitudes aunque no es una copia exacta.

La adaptación del modelo flamenco le da un aire de mayor espiritualidad y recato a la Virgen de Guadalupe, además de que su complexión la muestra más afín al tipo físico de los mexicanos, como señala Von Wobeser, pues tiene la piel morena y cabello y los ojos oscuros, razón por la cual se le ha apodado cariñosamente como la Morenita del Tepeyac.