Dragones y leones deleitan a cientos

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- "¡Estuvo padrísimo. Yo me lo imaginaba distinto, pero los dragones y cómo los hacen moverse, así en círculos, me gustó mucho!", respondió Ian, un niño que asistió con su familia desde Ecatepec, Estado de México, por primera vez al Desfile de Dragones y Leones por la llegada del Año Nuevo chino.

La mañana del sábado, familias y visitantes acudieron al Centro Histórico para presenciar el desfile de dragones, leones y caballos, previo a la llegada del Año Nuevo chino, el 17 de febrero.

Dragones chinos de color rosa, azul y verde; leones negros, rojos y rosas; así como caballos —debido a que este 2026 es el año del caballo de fuego—partieron del patio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y tomaron la calle de Moneda, donde ya los esperaban cientos de familias.

Los participantes al desfile entonaron la música tradicional mientras esperaban que dieran las 10 de la mañana para comenzar a marchar por la calle peatonal colindante con Palacio Nacional.

Cuando el primer dragón y los leones avanzaron, quienes daban vida a las figuras los hicieron serpentear y bailar, causando admiración entre los asistentes.

Algunos dragones eran movidos hasta por cinco personas, mientras que otras figuras eran personificadas por dos o tres personas, mientras que los leones eran movidos por uno o dos colaboradores de la procesión.

Detrás de los leones iban los músicos que tocaron los tambores y metales para marcar el paso.

El Desfile de Dragones y Leones mantuvo un avance lento por Moneda, posteriormente pasó a un costado de Palacio Nacional para salir al Zócalo, pero se limitó a llegar a la Catedral Metropolitana y volver por donde llegó.

Luego de poco más de una hora, los dragones, leones y caballos multicolor volvieron hasta el Museo Nacional de las Culturas del Mundo para concluir el desfile de este año.

Al interior del museo siguieron las actividades para celebrar la llegada del Año Nuevo chino.

