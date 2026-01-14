Duro golpe al crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades mexicanas informaron el martes la detención de seis personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua y de cuatro presupuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos el coordinador del trasiego de drogas desde Centroamérica y el jefe del grupo en Guadalajara, la capital de Jalisco.

Ambos cárteles son considerados por organizaciones terroristas de Estados Unidos . Las detenciones que tuvieron lugar en tres operativos se hicieron públicas un día después de la más reciente llamada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, en la que la mandataria descartó una acción militar estadounidense en el país pese a las cada vez mayores presiones de Washington para que México muestre "resultados tangibles" en la lucha contra esos grupos delictivos.

El Tren de Aragua es un grupo criminal originado en Venezuela que Trump considera vinculado al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y algunas de las lanchas que las fuerzas estadounidenses atacaron en los últimos meses en el Caribe y Pacífico.

Por su parte, el CJNG es una de las organizaciones delictivas más poderosas de México y de la región que tiene en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos uno de sus principales negocios. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", encabeza la lista de fugitivos más buscados por la agencia antidroga de ese país, la DEA.

El portavoz de la fiscalía federal, Ulises Lara, dio a conocer el martes por la tarde los arrestos vinculados al CJNG aunque no mencionó al grupo por su nombre y se refirió a él como la organización liderada por Nemesio "N", ya que por la ley mexicana no se puede identificar de forma completa a presuntos criminales.

Lara dijo que en uno de los operativos, que tuvo lugar en Tepic, una ciudad de la costa del Pacífico norte, fue detenido un hombre solo identificado como Luis "N", que es el probable encargado del trasiego de droga desde Centroamérica utilizando aeronaves pequeñas en pistas clandestinas ubicadas en los estados de Nayarit, norte de Jalisco y sureste de Zacatecas, (los dos primeros en la costa y el otro un estado vecino). Además, actuaba supuestamente como operador financiero del cártel mencionado.

En tanto, en las afueras de Guadalajara fueron detenidas tres personas, entre ellas José "N", presunto jefe del CJNG en toda la zona metropolitana de esa ciudad y de la localidad de Tlajomulco, dos puntos de alto nivel de violencia. La capital de Jalisco es, además, una de las sedes del mundial de fútbol de este verano.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había informado por la mañana en sus redes sociales de las capturas vinculadas al Tren de Aragua, que tuvieron lugar en Ciudad de México. Dijo que los arrestados están relacionados con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.