Ebrard concluye participación en Cumbre G20

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, titular de la Scertaría de Relaciones Exteriores (SRE), mencionó que el Gobierno de México rechaza los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania.

Durante el último día de la Cumbre del G20, el canciller Ebrard sostuvo que México respalda el llamado a que cese la guerra Rusia-Ucrania, adoptado por la mayoría de los países.

En la sesión de trabajo sobre transformación digital, el titular de la SRE expuso que existe una brecha muy grande en el acceso digital, no solo a las redes sino analfabetismo también.

"Se estima, más o menos que el 34% no tiene acceso a línea en toda la población mundial; 34%, son millones y millones en desventaja y además, un 44% no tienen habilidades mínimas para conectarse a la red.

"Como ya lo dijo el primer ministro de la India hace un momento y también varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sí podemos hacer una diferencia en esto como lo ha planteado Indonesia y otros países", apuntó.

En segundo lugar, el canciller dijo que se debe abordar la inseguridad en el espacio digital para coordinar regulaciones.

El funcionario también asistió a reuniones bilaterales con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom.