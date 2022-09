Ebrard defiende propuesta de paz

Londres, Ing.- El canciller Marcelo Ebrard aprovechó su visita a Londres para dar impulso a las negociaciones rumbo al primer acuerdo comercial tras el Brexit, entre México y Reino Unido, pero no pudo evitar referirse a la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la paz en Ucrania.

Ebrard, quien acudió al funeral de la reina Isabel II, dijo que Ucrania y Rusia “todavía no conocen los detalles” de la propuesta que hizo el Presidente el 16 de septiembre. “Por eso me interesa hablar con ellos antes”.

El Mandatario mexicano propuso crear un comité de diálogo en Naciones Unidas que promueva el cese de la guerra en Ucrania, así como una tregua global de cinco años.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por un asesor del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Myjailo Podolyak, quien la describió como “plan ruso”, pues plantea “mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

El canciller mexicano detalló que “el concepto general” de la propuesta “es que pudiera llegarse a establecer un proceso de diálogo político que nos conduzca a la paz”.

Reconoció que debe aún calibrarse con las partes involucradas, por lo que buscará reunirse con sus pares ruso y ucraniano, en el marco de la Asamblea General de la ONU, que arranca este martes, y antes de presentar formalmente la iniciativa.

Una vulgaridad mental

Por la mañana, en México, el presidente López Obrador aseguró que por una “vulgaridad mental” se distorsionó su propuesta de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania, para ponerla del lado de Moscú.

“Vamos a esperar, porque no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más y quienes vieron, pero son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia, eso ya lo he padecido en otros tiempos”, resaltó.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que este tipo de descalificaciones son gajes del oficio cuando se lucha por una transformación.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, han comenzado a cabildear su propuesta para buscar el respaldo internacional.