Ebrard descarta fricciones entre "corcholatas"

El aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación de Morena, Marcelo Ebrard, aseguró que no hubo fricciones entre las "corcholatas" presidenciables en el evento del quinto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A pesar de que voy ganando, fue muy cómodo todo. No hubo fricciones, al contrario, somos compañeras y compañeros", dijo previó a un recorrido a un mercado en Cuernavaca, Morelos.

Al ser cuestionado sobre si ya aceptaron todo un debate entre las "corcholatas" presidenciables, Ebrard aseguró que están pensando en aceptar la propuesta.

"Pero, la transparencia ya es obligación de todo ahí tenemos que dar el informe. ¿Reclamos por qué? Ayer, fue un día de conmemoración y fiesta, son cinco años, hicimos muchos recuerdos del día que ganamos".

Agregó: "Llevo 23 años de trabajo con él, ¿tú crees que yo tendría un ideal distinto?", dijo cuando le preguntaron si pensaba diferente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard aseveró que la siguiente etapa de la Cuarta Transformación es defender el modelo de desarrollo y el esquema social que ha implementado para acabar con la desigualdad en todo el país.

"Cuál es el objetivo o el programa o la meta de la Cuarta Transformación, pues es un nuevo modelo de desarrollo, que busca la igualdad social, somos un país extremadamente desigual, todos los programas que se han hecho, desde la pensión para adultos mayores, el respaldo a los jóvenes, que empezamos en la ciudad con Prepa Sí, que ahora por fortuna es el programa Benito Juárez, que en todo el país son millones de jóvenes que tienen el respaldo para terminar sus estudios, toda esa inversión social, la creación de un sistema de salud universal, que el país tenga un nivel de crecimiento mayor, que no descanse en los salarios bajos, sino en salarios dignos, eso es la Cuarta Transformación y por eso estamos en la Cuarta Transformación, hay que defender el modelo de desarrollo, eso es lo que sigue", declaró.