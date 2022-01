Ebrard invita a Boric, presidente electo de Chile, a visitar México

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, invitó al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, para que viaje a México, toda vez que representaría ?dijo? algo muy importante.

Ebrard se reunió con Boric durante su gira por el país sudamericano, donde le expresó el beneplácito de México por su triunfo.

"Tenerlo en México sería algo muy importante", expresó Ebrard.

Agregó que con Boric conversó sobre la necesidad de encontrar una coordinación entre los países de América Latina y El Caribe para que la voz de la región se respete en todo el mundo.

"Entre más separados estemos, menos organizados estamos, tendremos más dificultades para hacer valer la voz, los intereses de América Latina y El Caribe, en el mundo", señaló.

--Prioridad, relaciones con México: Gabriel Boric

El presidente electo de Chile declaró el pasado mes de diciembre que su gobierno priorizará la relación con la Alianza del Pacífico, que el país integra junto a Colombia, México y Perú.

"Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con (Andrés) Manuel López Obrador de México, con el presidente (Iván) Duque, de Colombia, y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú", señaló.

Boric, elegido presidente el pasado 19 de diciembre con 55.8% de los votos frente al ultraderechista José Antonio Kast (44.1%), señaló no obstante que declinó la invitación del presidente Sebastián Piñera para acompañarlo a finales de enero a un viaje a Colombia para las cumbres de la Alianza del Pacífico y Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).