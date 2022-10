"Ebrard me mandaba maletas con dinero porque era bueno", ironiza AMLO

A-AA+

En tono de irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cuando Marcelo Ebrard era jefe de Gobierno y él estaba en la oposición, le mandaba maletas con dinero porque era muy noble y bueno.

Esto en referencia al libro "El Rey de Cash". El saqueo oculto del Presidente y de su equipo cercano" de la periodista Elena Chávez, quien con base en testimonios, narra que Ebrard entregó millones de pesos en efectivo a López Obrador.

"Ahora que sacaron un pasquín, decían que llegabas tú con maleta o me mandabas maletas cuando yo estaba en oposición, maletas de dinero".

"Fíjense qué noble y qué bueno Marcelo que yo estaba en oposición y él estaba en el gobierno, pero pues los dos aspirando hacer candidatos a la Presidencia y él me mandaba los moches, o sea, para qué jejejeje".

Sobre la insistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel para tener en un encuentro, el presidente López Obrador dijo que lo atenderá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque él tiene que cuidar su agenda, y el encargado de la política interna además de buen servidor público es como su hermano.

-¿A quién quiere más de sus hermanos a la jefa de gobierno, al Canciller o a Adán?, se le preguntó

"Como es en las familias, se quiere a todos parejo, todos por igual, no hay diferencia y además hay una cosa que es muy importante en política: la lealtad, pero no la lealtad a las personas, esa va y viene, la verdadera lealtad es al proyecto de nación que se defiende".

Señaló que a él lo une con la Jefa de Gobierno, con el Canciller y con el secretario de Gobernación la lealtad a un proyecto, porque eso está por encima de lo personal.

"En eso estamos arriba, porque nuestros adversarios ni siquiera tienen un proyecto… solo que el proyecto sea el conservadurismo, el mantener el statu quo, los privilegios, que siga el racismo, el clasismo, la discriminación, el saqueo".