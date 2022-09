Ebrard pide enviar carta para "presionar" freno a tráfico de armas

A-AA+

El canciller, Marcelo Ebrard, pidió a las y los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enviar una carta al Congreso de Estados Unidos a fin de frenar que la venta y el tráfico de armas hacia México.

Durante la reunión plenaria de ese grupo parlamentario, el funcionario federal sostuvo que el gobierno mexicano lleva 22 años haciendo dicha petición, por lo que resulta urgente "presionar".

"Hay que presionar, o por qué pensamos que eso va a cambiar nomás así, va a cambiar si insistimos, si perseveramos, si presentamos argumentos, si insistimos, entonces por eso pido su apoyo, y eso sí está en nuestras manos. Debemos hacerles ver su responsabilidad", declaró.

Ebrard Casaubón detalló que desde 2004, en el país vecino del norte dejó de tener vigencia una norma para restringir la adquisición de armas de alto poder, lo que derivó en caso como la masacre en el paso Texas en 2019, en la que un individuo mató a 26 personas.

Denunció que la venta de armas ha evolucionado a tal punto "que hoy en día puedes llegar y pedir "me hace una impresión que diga CJNG", "sí como no, qué cartel quieres", y te la venden".

"Presumimos que esa arma, en el largo plazo, muy probablemente acabará en un homicidio o feminicidio en México. Entonces los estamos impugnando por negligencia y pidiendo a la Corte de Massachusetts que acepte que el gobierno de México los demande porque los muertos están en México. Es el primer caso que establece la corresponsabilidad entre quienes fabrican las armas, las venden libremente, con la violencia que hay en México", detalló.

El canciller insistió en que no basta con presentar una demanda.

"Hay que hacerles una carta a los congresistas como las que ellos nos mandan, yo hasta ahorita no veo que se haya mandado ninguna carta de aquí para allá, solo son de allá para acá", concluyó.