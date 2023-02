Ebrard presume llaveros de perros rescatistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Balam, Orly, Territorio, Simba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardio, Kiara, Teología y el fallecido Proteo, son algunos de los perros rescatistas mexicanos que fueron a Turquía a dar lo mejor de sí para apoyar en las labores de rescate tras los sismos y el mundo los reconoce cada día; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó una foto de unos llaveros muy particulares en honor a estos héroes peludos.

El canciller reconoció la labor de estos perros, a quienes nombró como "mensajeros de fortaleza y solidaridad mexicana".

Los perritos rescatistas nos han mostrado que su valentía no tiene límites y nos han robado el corazón cada que salen de misión.

"¡Miren estas maravillas! Son nuestros mensajeros de fortaleza y solidaridad mexicana, que estuvieron apoyando en las labores de rescate en Türkiye. Son nuestros héroes de cuatro patas y ahora ya los puedo llevar conmigo. Son un gran orgullo para el pueblo de México", escribió el canciller en su cuenta de Instagram.

El mensaje iba acompañado de una imagen donde se aprecia uno serie de llaveros con la imagen de algunos perritos rescatista como Balam, Orly, July, Ecko, Timba y Rex.

"¿Cómo puedo comprar desde Turquía? Sería muy feliz si me pudieras ayudar", "¿Y por qué los demás no podemos tenerlos también? Yo quisiera el de Proteo o Frida", comentaron algunos usuarios.