Ebrard promete a industriales que México no saldrá del T-MEC

El gobierno mexicano no considera salirse del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Durante la 42 Entrega de la Medalla al Mérito Industrial e Industriales Distinguidos que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el canciller afirmó "México no se plantearía salir del tratado, eso, por favor, quítenselo de la mente porque eso no existe, no lo vamos a hacer".

Ante los industriales integrantes de la Confederación, Ebrard añadió: "En ningún momento vamos a poner en riesgo el tratado o su futuro. No tendría sentido económico, sería ir contra lo que nos conviene, lo que hemos logrado. Se resolvió firma ese tratado, ponerlo en riesgo no sería inteligente".

En respuesta a la petición que hizo el presidente de la Concamin, José Abugaber, de que se revise si es conveniente o no el tener un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, Ebrard afirmó que trabajan para definir "qué queremos y qué no queremos, estamos trabajando en ello".

Por su parte, Abugaber dijo que el T-MEC "brinda certidumbre para seguir apostando por nuestro país" y dijo que en cualquier país lo mejor es tener una alianza estratégica entre el gobierno y la industria.

Agregó que desarrollan una aplicación para obtener un censo nacional de la industria, lo que ayudará a la innovación y a conocer la situación de la manufactura en el país.