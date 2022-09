Ebrard respalda que GN esté bajo mando de Sedena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard expresó su apoyo para que la Guardia Nacional actúe bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, y descartó que se trate de militarizar al país.

Durante una visita a Tonalá, Jalisco, el canciller fue cuestionado sobre su opinión de la estrategia de seguridad para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2029.

"Yo estoy a favor de la Guardia Nacional. La militarización es otra cosa", manifestó.

"Esa institución (la Guardia Nacional) está funcionando en todas las calles, bajo el nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que no quiere es que haya ambigüedad, porque la ambigüedad nunca es buena consejera, sino que quede claro quién tiene el nombre y la responsabilidad", expuso el canciller.

"Yo apoyo eso decididamente, no tengo ninguna duda", sostuvo.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador no existía una fuerza nacional para proteger a la población.

---Militarización "antes no era problema y ahora sí"

Sobre la militarización, expresó que "hay quienes usan ese término ahora, no lo utilizaron nunca antes. Antes no era problema y ahora sí es problema".

Ebrard Casaubon mencionó que la Guardia Nacional se creó como un instrumento muy importante para la seguridad que quiere preservar al Presidente de la República.

El canciller Marcelo Ebrard acudió a Tonalá para entregar paneles solares en colaboración con el gobierno de Chile.

En el evento, los asistentes comenzaron a corear "¡Presidente!", "¡Presidente!".

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro no estuvo presente en la entrega, ya que criticó motivo de la asistencia del canciller.

En total se distribuirán 880 paneles solares en los estados, de los cuales 630 serán para Tonalá; 100 de Zapotlanejo; 75 de Encarnación de Díaz y 75 para San Diego de Alejandría.