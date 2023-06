Ebrard responde tras rechazo de López Beltrán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL). – El excanciller Marcelo Ebrard respondió la carta Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que rechaza la invitación de encabezar la secretaria de la Cuarta Transformación.

"Le aprecio su consideración y afecto. Muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora", expuso en su cuenta de Twitter.

"Reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales Andrés", concluyó.

Por la mañana, el excanciller dijo en un evento público que invitaba a Andy a esta nueva secretaría, pero la respuesta del hijo de AMLO llegó por la noche.

En una carta difundida en redes, pero validada por EL UNIVERSAL, Andy explica que agradece la "generosa" oferta, pero rechaza el cargo.

López Beltrán explica que su familia tiene la convicción de "no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial", pero agradeció a Ebrard por su consideración, además de expresarle su respeto como funcionario público y político.

Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país", escribió.