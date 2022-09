"Ebrard vulneró equidad en campaña de Tamaulipas", confirma TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el canciller Marcelo Ebrard vulneró los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad en la contienda de Tamaulipas, al participar en un mitin del entonces candidato, Américo Villarreal.

El proyecto de la magistrada Mónica Soto buscaba controvertir la resolución de la Sala Especializada, al considerar que no tenía competencia en este asunto.

La magistrada proponía que la autoridad electoral de Tamaulipas fuera la encargada de resolver ese tema, pero finalmente el proyecto fue rechazado por mayoría de cinco votos.

Al respecto, sostuvo que "los actos se vinculan con una elección local y están acotados al estado de Tamaulipas".

Además, apuntó que "las infracciones denunciadas están previstas en la ley estatal, aunado a que no se advierte una posible incidencia en alguna elección federal ni se trata de alguna irregularidad que sea de la competencia exclusiva del INE".

Si bien la magistrada reconoció que Marcelo Ebrard es funcionario, esto no constituye un elemento definitivo para determinar la competencia del caso, es decir, si es local o federal.

En el mismo sentido, el magistrado Indalfer Infante, coincidió en que no son competentes para resolver el asunto, por lo que tampoco pueden determinar si el canciller es responsable o no de esta infracción.

En su intervención, la magistrada Janine Otálora consideró que la Sala Superior debe realizar el análisis de los hechos denunciados dado el posible impacto que podría tener en la declaración de validez de la gubernatura de Tamaulipas.

Además, opinó que sí hubo una vulneración a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda, ya que el canciller dio un mensaje de "apoyo expreso e inequívoco" en favor de Américo Villarreal.

En tanto, el magistrado José Luis Vargas se pronunció en contra del proyecto debido a la urgencia de resolución ante la discusión de la validez de la elección en Tamaulipas.

"A ningún fin práctico conlleva el hecho de reencauzar a que sea la autoridad local quien desahogue este asunto, toda vez que se trata de actos que pudieran generar o ser constitutivos de algún tipo de ilícito, y que donde tiene sentido su revisión y análisis es en el juicio madre", explicó.

Por su parte, el magistrado presidente Reyes Rodríguez consideró que se debe resolver para dar certeza al proceso de validez de la elección de Tamaulipas.

"Se puede verificar que el canciller, efectivamente, acudió el 15 de mayo a un evento del entonces candidato de Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas. El canciller hizo uso de la voz para dar un mensaje inequívoco en favor de dicha candidatura", puntualizó.