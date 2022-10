Economía de 13 entidades aún no logra superar crisis por pandemia

A-AA+

Durante el periodo abril-junio de 2022, las economías de 13 entidades del país no habían logrado superar la crisis generada por la pandemia, de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre dichas entidades destaca el caso de Campeche cuya economía al segundo trimestre del presente año todavía se encuentra 15.2% por debajo del nivel registrado en los primeros tres meses de 2020, previó a que se declara el cierre de actividades no prioritarias y las medidas de distanciamiento para contener los contagios.

Le siguen las economías de la Ciudad de México que en el periodo abril-junio de 2022, se ubica 8.5% por debajo del nivel que tenía precio a la pandemia; Veracruz, -6.3%; Baja California Sur, -4.4%; Puebla, -4.0%; y Tlaxcala, -2.4%.

Otras entidades, que se encuentra en esta situación son: Coahuila con un rezago de -1.9%; Zacatecas y Quintana Roo, -1.7% respectivamente; Colima, -1.3%; Guanajuato y Estado de México, -0.5% en cada caso; así como la economía de Sinaloa con una mínima diferencia de -0.05%.

Por el contrario, entre los estados que han logrado superar la crisis generada por la pandemia destacan Tabasco que al segundo trimestre de 2022 se ubica 18.0% por arriba del nivel que tenía durante el primeros tres meses de 2020, debido a que la producción petrolera no se vio afectada por la suspensión de actividades.

Les siguen las economías de Nayarit que registra una recuperación de 8.6% respecto al nivel que tenía previo a la pandemia; Chiapas, 7.7%; Guerrero, 7.4%; Hidalgo, 7.0%; Baja California, 6.9%; Chihuahua, 6.0%; Jalisco, 5.3%; y Querétaro, 4.9%.