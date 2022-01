Economía está creciendo y no se ha detenido: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que, pese a la nueva ola de contagios provocada por la llegada de ómicron, la nueva variante de Covid, la economía mexicana está creciendo y no se ha detenido.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que hay afectaciones en restaurantes y en ciertos sectores, pero consideró que será transitorio "no va durar", y confió en que no sea alto el número de despidos.

"Pienso que no van a haber muchas bajas, despidos porque aun con esta nueva ola de contagios, se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorios, no va a durar.

"No veo que se presente la misma situación de la variante delta, en donde sí hubo muchos despidos, no va suceder eso, no está sucediendo lo que padecimos en diciembre y no fue por Covid, es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldo y otras prestaciones".

Este lunes, EL UNIVERSAL informa que el repunte de precios, en particular de alimentos, así como el alza en contagios de la variante ómicron de Covid-19 y su impacto en la economía, pintan un horizonte complicado para la población en pobreza del país, advirtió José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Dado el comportamiento socioeconómico del país y del ámbito mundial en 2021, cerramos el año con niveles de inflación por arriba de 7% y me parece que será de los principales riesgos para la pobreza en 2022", dijo en entrevista con esta casa editorial.

La preocupación de los analistas del sector privado es que el repunte de precios al cierre del año pasado e inicios de 2022 presione al alza el nivel de pobreza laboral —proporción con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria—, como pasó entre julio y septiembre pasados.