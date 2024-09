Estrategias de Eddy Reynoso para el combate de Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, se mostró entusiasmado por el compromiso que tienen este sábado ante Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena, más que por el rival, por la historia que existe entre pugilistas de estas nacionalidades.

"Las peleas de México vs Puerto Rico son buenas peleas, son peleas memorables y esperemos que el sábado sea una igual", indicó el coach.

Reynoso dijo que en estas semanas de campamento previo "nos preparamos bien" con el objetivo de "ganar la pelea", aunque entiende que Saúl ya empieza en la etapa de los veteranos por lo que tiene puntos especiales en los que se trabajan.

"La velocidad, seguir sacando velocidad, estar afinando la defensa, ofensiva, estar trabajando lo que se ha hecho en las últimas peleas, enfocarnos en la defensa y condición física", confesó.

Descartó que pretenda convertir a Canelo en un boxeador que busque acabar con invictos de jóvenes boxeadores, ya que desde su punto de vista los récords no definen a los rivales.

"Eso no nos importa, nos importa trabajar bien, seguir ganando y avanzando, hay unos que no son invictos y son más duros, algunos que son invictos no tienen tanto", expresó Eddy.

Reynoso se dijo contento porque una vez más Canelo sea el peleador mexicano que protagoniza una cartelera en el marco del 15 de septiembre.

"Más que nada que un boxeador mexicano esté llevando la bandera del boxeo mexicano por muchos años y esperemos que siga siendo Saúl, después que venga otro mexicano y que represente estas fechas tan importantes", aseveró.