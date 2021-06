Edificios de GCDMX se "pintan de colores" por mes de Orgullo LGBT

Los edificios del Gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino se sumaron a la Conmemoración del mes del Orgullo LGBT+ y a partir de este jueves se colocaron banderas con los colores del arcoíris que representa a la comunidad LGBT+ y la bandera azul, rosa y blanco, que representa a la comunidad transgénero.

--¿Habrá marcha del orgullo gay este año?

Debido a la pandemia de covid-19, en 2020 la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México se realizó vía internet. Este 2021, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de realizar el evento con un formato híbrido, sin embargo, el comité organizador confirmó que sí habrá marcha LGBT+ este año, pero será virtual:

"Pese a existir un avance para mitigar la pandemia del SARS-CoV-2, aún no existen las condiciones óptimas para que la edición número XLIII de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ pueda realizarse, como la conocíamos antes de este acontecimiento histórico que estamos viviendo a nivel mundial".

La organización también señaló que aunque tiene una "buena comunicación y coordinación" con el gobierno de la CDMX, este no es el vocero oficial del comité organizador, por lo que llamó a las personas a estar atentas a la información que se emita a través del comité.

--Marcha del Orgullo LGBTTTI+ será virtual

En su edición número 43, la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ se llevará a cabo el sábado 26 de junio a las 12:00 horas. Este año, la marcha lleva por título Frente al desamparo: Resistencia y unidad, lo radical es la empatía.

En evento durará alrededor de 10 horas y contará con la participación de "personalidades reconocidas y comprometidas con la causa, talento musical que en su gran mayoría son poblaciones LGBTTTI+, personas aliadas al movimiento, organizaciones de la sociedad civil, embajadas de otros países en México y un sinfín de representantes de la diversidad sexual y de género".

En un comunicado de prensa, el comité organizador enfatizó que su prioridad es la salud de los asistentes, por lo tanto, al no existir las condiciones para realizar la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ este 2021, el evento no podrá realizarse de manera presencial.

El comunicado señala que aunque los miembros de la comunidad tienen derecho a manifestarse, el comité los exhorta "a nuestras poblaciones y aliados a reflexionar en la responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad, en la cual a través de poner nuestro granito de arena haremos que juntos podamos salir adelante".

--La comunidad LGBTTTI+ se pronuncia contra la violencia

El comunicado emitido por el comité organizador también señala que se exige "un alto a la violencia y los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género". Además, se utilizó el color negro en el cartel del evento como un símbolo de luto.

Por otro lado, el comité también exigió la aprobación de un dictamen en el Congreso local, el cual "reconocería la identidad de las infancias trans para permitirles su libre desarrollo".