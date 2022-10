Edomex aprueba presencia de Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028

A-AA+

TOLUCA, Méx., octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Con 57 votos a favor y 16 en contra de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), los diputados mexiquenses aprobaron por mayoría de votos la minuta que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional.

La minuta con proyecto de Decreto, aprobada previamente por el Congreso de la Unión, por el que se reforma el Artículo Transitorio Quinto del decreto por el que se creó la Guardia Nacional, expedido en 2019 y amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el 2028.

Ante el pleno, Francisco Santos (PAN) a nombre de su fracción parlamentaria llamó a los legisladores a votar en contra de esta reforma y les pidió no ser rehenes de la próxima candidatura por la gubernatura mexiquense. Lamentó que si bien hay una consigna para votar esta minuta a favor, que calificó como válida, mostró videos de El Universal en los que el Presidente Andrés Manuel cambia su opinión sobre la presencia del Ejército en las calles, realizando labores de seguridad.

El panista mencionó que un partido de izquierda debería tener la claridad de que la vocación del Ejército no es la de salir a las calles a vigilar a los ciudadanos y exhortó a los diputados para que en su rebeldía interior, se liberen y no sean rehenes de la candidatura futura, pues la seguridad de los ciudadanos es la obligación del gobierno.

En tanto, Faustino de la Cruz (Morena), afirmó que el PAN permitió el saqueó de los recursos, y ahora "llora", pese a que ese dinero serviría para fortalecer la seguridad en el país, pero fueron a parar a paraísos fiscales y negocios fraudulentos.

En su oportunidad, el coordinador del PRD, Omar Ortega dijo que la militarización es el paso a un gobierno autoritario y el resultado de políticas fallidas en materia de seguridad, indicó que la crisis de violencia permanece, muestra de ello es que suman 711 feminicidios y 23 mil secuestros.

Mencionó que pareciera que la corrupción no se transforma, pero sí se traslada, de ahí que advirtió que el voto de su bancada será en contra.

Por su parte Martín Zepeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), mencionó que si bien no tienen un rango muy alto más que votar en contra o favor, dijo que al igual que sus compañeros en el Congreso federal y el Senado irán en contra, toda vez que el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la inseguridad, es algo que aún prevalece.

Explicó que más allá de esta aprobación, se requiere fortalecer a las policías estatales y municipales que se encuentran abandonadas y dijo que al cierre del 2020 el personal encargado de la seguridad disminuyó, en contraste con 2019 hasta en 2.6%.

Mencionó que del total de personas que se dedican a la seguridad 44% percibió 10 a 15 mil mensuales y cuestionó si consideraban que valía la pena arriesgar su vida por esa cantidad.

Al final el legislador panista Adrian Juárez, respondió al legislador Faustino de la Cruz, al decir que hoy el país está más ensangrentado que cuando gobernó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.