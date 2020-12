Edomex cerrará comercios a las 5 pm a partir del lunes ante repunte del Covid

Ante el repunte de casos Covid-19 y de hospitalizados por este virus, el Estado de México cerrará todos los negocios no esenciales a las 5 de la tarde a partir del próximo lunes 14 de diciembre y aplicará 12 mil pruebas diarias para aislar casos de coronavirus, informó hoy el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

"A partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas todos los comercios grandes y pequeños cierran sus puertas a las 5 de la tarde. Es decir dejarán de operar a partir de las 5 de la tarde, comercios y establecimientos", informó el gobernador en un mensaje video grabado difundido en redes.

Tiendas departamentales, plazas comerciales, espacios destinados a actividades culturales como museos, cines y teatros, así como los de actividades deportivas como gimnasios y clubes, deberán cerrar a las 5 de la tarde, puntualizó el mandatario.

Locales de actividades no esenciales como parques zoológicos y áreas naturales, también deberán cerrar de forma anticipada, puntualizó Del Mazo.

"Los restaurantes también deberán cerrar a partir de las 5 de la tarde y a partir de esa hora, sólo podrán ofrecer comida para llevar a domicilio".

Las actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio, podrán seguir operando en sus horarios regulares, cuidando en todo momento un aforo del 30%, aclaró el gobernador.

"Para detectar oportunamente los contagios, atenderlos y aislarlos, vamos a incrementar el número de pruebas. A partir de la próxima semana, estaremos haciendo más de 12 mil pruebas diarias", informó Del Mazo Maza

Recordó que "hay actividades que aún no están permitidas, los bares, centros nocturnos y lugares para eventos sociales, deben permanecer cerrados".

"Estamos en medio de un repunte de casos y de hospitalizados, tenemos que tomar medidas oportunas, para seguir previniendo y evitar que el número de contagios crezca", argumentó.

Si actuamos hoy, de forma responsables, tendremos un fin de año e inicio de año menos complicado. Debemos disminuir la movilidad, la saturación de espacios, las aglomeraciones y las actividades que generen un riesgo para todos.