Edomex, entidad con mayor violencia de género

TOLUCA, Méx., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El Estado de México sumó 14 feminicidios en el primer mes del año lo que lo mantiene como la entidad con mayor violencia de género del país al concentrar el 18.4% de las 76 muertes de mujeres que murieron por el simple hecho de ser madres, hijas, hermanas y esposas, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la estadística feminicida del país, el Estado de México duplicó y más las seis muertes de mujeres registradas en la Ciudad de México, que igual que Oaxaca y Veracruz registraron, cada una, media docena de víctimas por feminicidio durante enero.

Además mantiene 12 municipios en la lista de los 67 ciudades con mayor violencia feminicida del país, esta vez encabezados por Nicolás Romero y Huehuetoca con dos víctimas, seguidos de Chimalhuacán, La Paz, Huixquilucan, Naucalpan, San Felipe del Progreso, San Matero Atenco, Temoaya, Texcaltitlán, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Tampoco está Lefni una joven estudiante que desapareció el 22 de febrero en Almoloya de Juárez y su cuerpo fue localizado tres días después entre basura en Santiago Tianguistenco.

Los feminicidios no cesan en territorio mexiquense, no sólo en los 11 municipios con Alerta de Género por este delito, donde no aparecen muchos de los territorios donde este año se registran estas muertes de mujeres por cuestiones de género.

El Estado de México acumuló 145 feminicidios de niñas, jóvenes, madres de familia y abuelas durante el último año, el mayor número del país, esta cifra es menor a los 150 homicidios por motivos de género registrados en el 2020, de acuerdo a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.