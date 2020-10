Edomex permanecerá en semáforo naranja

El Estado de México permanecerá en semáforo naranja durante los próximos días, pues desde hace tres semanas se encuentra en un estancamiento de la meseta de 11 semanas continuas donde se veía una desaceleración de los casos, informó el secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas.

En entrevista tras participar en la conmemoración del Día del Médico, explicó que hasta este 23 de octubre en la entidad hay mil 680 hospitalizados, 289 intubados, con un alza de 30 nuevos pacientes por día.

Además, reconoció que sí ha aumentado el número de casos positivos de Covid-19 en los últimos 10 días, con un 43% de ocupación en camas normales, aunque en terapia intensiva no hubo alza, permanece en el 27%.

Agregó que el crecimiento en el número de sospechosos no implica un rebrote, pues dentro de las pandemias, es algo normal y aclaró que la palabra rebrote se puede decir cuando los números han ido a la baja, pero en todo el país se han acumulado más casos cada vez, de manera que los sospechosos hablan de un repunte.

"Desde hace hace tres semanas no ha sido tan rápida la desaceleración como se veía antes, por lo que habla de un estancamiento, que no se sabe cuándo terminará. Seguimos en semáforo naranja, debemos asumir las mismas medidas, el riesgo es alto, no podemos bajar la guardia. Este virus está esperando para colarse, por eso debemos seguir la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, pero si pueden no salir es mejor quedarse en casa", afirmó.

O´Shea Cuevas informó que no haber aumentado los casos de terapia intensiva brinda "algo" de tranquilidad porque habla de que cada día el sector salud atiende mejor a los pacientes, pues explicó que es muy distinto haberse infectado del virus en marzo que en octubre, ya que al principio "no sabíamos nada, ni qué les dábamos o les poníamos. A través de estos ocho meses hemos aprendido con qué responde mejor el paciente y es la evolución natural de la enfermedad".