Edomex registra 179 contagios de Covid tras regreso a clases

En la primera semana de clases presenciales en el Estado de México se han reportado 179 contagios de Covid-19, de los cuales 84 son de alumnos y el resto de personal docente, así como administrativo, dio a conocer la Secretaría de Educación mexiquense.

En Valle de Chalco, la encargada de la dirección del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) falleció la semana pasada a causa de la enfermedad, según informaron empleados del plantel.

Hasta ahora tres centros educativos de la entidad mexiquense han sido cerrados de manera temporal después de que se registraron infecciones de coronavirus, dos de los inmuebles se encuentran en el Valle de Toluca, de acuerdo a la Secretaría de Educación del Estado de México.

"Debido al tiempo de incubación del virus, el contagio de estos casos se dio fuera de los planteles", informó la dependencia estatal, la que reiteró "la importancia de que cualquier integrante de la comunidad educativa, que considere que ha estado expuesto a algún riesgo o que sienta algún malestar no acuda a su centro educativo hasta descartar algún contagio".

Las autoridades educativas y sanitarias indicaron que el total de casos positivos se encuentran estables, cuidando las recomendaciones de cuarentena en sus hogares.

Reportan cinco casos en plantel de Valle de Chalco

En el Centro Universitario de Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se han reportado cinco contagios de Covid-19, además del fallecimiento de la encargada de la dirección de ese plantel, pero no se han suspendido las clases, ni se han aplicado los protocolos necesarios para evitar más infecciones entre la comunidad estudiantil, denunciaron empleados del inmueble.

"Obviamente estamos preocupados, pues no han tomado las medidas preventivas necesarias, no han sanitizado, no han llevado un protocolo necesario. De hecho, la directora que acaba de fallecer supo desde el principio del primer contagio, por mantenerlo bajo el agua empezaron los contagios en otras áreas", dijo uno de los trabajadores del CU.

La encargada de la dirección de la escuela perteneciente a la UAEM se contagió en las instalaciones y luego otras cinco personas, entre profesores y empleados administrativos, afirmaron los empleados.

"Se contagió en la escuela (la encargada de la dirección) y luego comenzó una profesora del área de Titulación, derivado de eso se contagió una de Control Escolar, Recursos Humanos, porque se fueron al mismo tiempo de incapacidad.

"La semana anterior del inicio de clases fueron las inscripciones y todo el personal acudió a las instalaciones y ahí tuvieron contacto con alumnos y padres de familia porque fueron a apuntar a sus hijos", contaron.

Hay temor de que las infecciones aumenten en ese centro educativo. "Son algunos maestros, personal de mantenimiento los que dicen que deben de llevar a cabo una sanitización y reducir el número de personas e incluso ahorita siguen llegando muchas personas del regreso a clases, ha aumentado el flujo de personas, no han tomado ninguna medida", narraron.

Los trabajadores claman ayuda de las autoridades estatales. "Se está tratando de hacer y juntar a todo el personal administrativo, docentes, todos, para que hagan algo y tomen cartas en el asunto, porque lo están tomando muy a la ligera, ya hay un deceso por Covid, es algo fuerte y fue contagio dentro de la escuela, ese es el problema", advirtieron.