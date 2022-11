Eduardo Verástegui le manda contundente mensaje a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no conocía a Eduardo Verástegui, luego de que el actor convocó a la Conferencia de Acción Política Conservadora en México, a la que asistieron personajes de ultraderecha como Eduardo Bolsonaro y Steve Bannon.

"A los personajes yo ni los conozco, o sea, no. Al menos este actor, es hasta hora que empezó a hablarse, tengo un mes o dos meses que sé de él. Entonces, como yo ando en otras cosas también, pero no creo que la gente sepa quién es", expresó el presidente López Obrador en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Las ideas conservadoras no tienen posibilidad de consolidarse en México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la cumbre conservadora.

Tras los dichos en la mañanera, el actor y productor de cine le mandó un mensaje al presidente López Obrador a través de redes sociales.

"¡Presidente López Obrador, de nuevo nos tienes en la mañanera! Y pensar que no nos conoces siquiera... según dices. ¿Sabes quiénes somos? Somos la Conferencia de Acción Política Conservadora. Somos la mayoría. Claramente, estás en la Luna, desconectado de la realidad del pueblo mexicano", expresó el actor de la telenovela "Soñadoras" en un primer mensaje.

"Tu problema López Obrador es precisamente que estás en la Luna. Desconectado. Evidentemente no sabes lo que el pueblo piensa. (Quien se pasa a diario muchas horas en un programa que nadie ve llamado La Mañanera, no tiene tiempo de gobernar).

"Eres Presidente López Obrador y pretendes ignorar las críticas y reclamos de este pueblo que se está levantando cansado de tus abusos. ¿No sabías de mí hace dos meses? Pues ahora ya me conoces. Soy Eduardo, #somoslaresistencia y no estamos en la Luna. Y sí: estamos de pie", expresó el actor.