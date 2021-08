Educación, actividad esencial aunque semáforo epidemiológico sea rojo: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que el sector educativo será considerado como una actividad esencial ante la pandemia por Covid-19, por lo que se liberará la posibilidad legal de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llame a clases presenciales aunque el semáforo epidemiológico esté en color rojo.

En una reunión virtual con los gobernadores que conforman la Conago, López-Gatell expuso: "Semáforo en este momento vigente, que presentamos públicamente hace un par de semanas y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo".

"Ese es el ajuste que vamos a hacer para distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad análogo y de hecho, conceptualmente, el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana distancia", argumentó el subsecretario de Salud.

"Esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo", dijo en la reunión en la que también participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Cabe destacar que el pasado 20 de julio, López Gatell informó que presentó ante el Consejo Nacional de Salud una iniciativa para modificar las consideraciones del semáforo epidemiológico, para así, aún en semáforo rojo, no tener confinamiento ni cierres totales de lugares públicos y regresar a clases presenciales.

Por su lado, el pasado 25 de julio en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró: "Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante".

Regreso a clases repuntarán movilidad en transporte público

La calificadora HR Ratings estimó que con el regreso de los estudiantes a clases presenciales se podría ver un repunte en la movilidad del transporte público.

Esto luego de que a diferencia de otras alternativas como auto particular y bicicleta que han aumentado, la movilidad por transporte público continúa muy afectada.

Según el análisis de la calificadora sobre la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre del 2021, al interior del sector terciario las fuentes de crecimiento provendrían principalmente de los rubros de transporte, comercio al por menor, servicios profesionales, técnicos y corporativos.

Así como de los servicios educativos, de salud y asistencia social, pero el de muy fuerte desempeño fue turismo y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos.

Lo anterior habría contrarrestado el mal avance en el comercio al por mayor y de los servicios recreativos, culturales y deportivos, destacó.

En el buen ritmo de recuperación que presentaron algunos subsectores del sector terciario en lo que va del año, mencionó sobre todo a los servicios de transporte y los de alojamiento temporal y preparación de alimentos, que al mes de mayo crecieron 2.24% y 5.36% respectivamente.

Observó que durante el segundo trimestre del año, los niveles de movilidad peatonal superaron con creces lo reportado antes de la pandemia, así como también a través de automóvil.

Este fenómeno refleja varios factores, explicó la calificadora, como la sustitución de transporte público por vehículo motorizado propio, bicicleta y movilidad peatonal; esto en el contexto del incremento en el trabajo remoto y la ausencia de los alumnos a clases presenciales.

Sin embargo, hizo ver que pese al continuo crecimiento del rubro de transporte y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, todavía se encuentran por debajo de su nivel prepandemia, al presentar una recuperación de 97.6% y de 72.1% en cada caso.

El gran rezago que presenta el sector de alojamiento temporal y de preparación de alimentos se entiende por la menor demanda de servicios turísticos atribuido a las restricciones en ese periodo con un nivel de ocupación hotelera de 40.3% a mayo, muy por debajo del 60% entre 2018 y 2019, aunque sustancialmente mejor a los niveles del año pasado durante la primera ola de Covid-19, detalló.