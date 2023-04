Ejército, institución fundamental para el Estado, defiende AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que defiende al Ejército mexicano porque es una institución fundamental para el Estado.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero luego fue exonerado por la Fiscalía General de la República.

"¿Ustedes creen que se doblega tan fácil a Donald Trump (expresidente de Estados Unidos)?", cuestionó entre risas. Agregó que su gobierno no permitió que se cometiera una injusticia contra el exsecretario Cienfuegos.

"¿Por qué no se le toca al Ejército?", se le insistió.

"Sí, se protege al Ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano, no es un Ejército represor, ha cumplido órdenes de civiles para llevar a cabo actos de represión lamentables, pero que ha actuado siempre recibiendo órdenes de los Presidentes.

"No se debe de olvidar que el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, entonces nos quedamos con la idea de que el Ejército es represor y se nos olvida que este Ejército surge de un movimiento revolucionario (...) No es como el Ejército de otros países, por eso tenemos que defender al Ejército, si porque son pueblo no se convirtieron en oligarcas", declaró.

El presidente López Obrador agradeció el apoyo del Ejército mexicano, pero en especial a la Secretaría de la Marina, que encabeza el almirante José Rafael Ojeda Durán.

"La Secretaría de la Marina que ya es otra con el almirante José Rafael Ojeda Durán un hombre, recto, estricto, honesto, nacionalista por eso lo nombré, lo tenían marginando porque los que estaban había entrado incluso violando los procedimientos para el ascenso.

"No me equivoqué ni con él ni con el general Luis Cresencio Sandoval –secretario de Defensa-, y eso les puede a los conservadores corruptos e hipócritas, les puede que además del respaldo del pueblo, que es lo mero principal, estas dos instituciones nos han ayudado mucho, por ejemplo, en tareas de seguridad", destacó.