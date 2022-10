Ejército mapea riesgo en frontera Chiapas-Guatemala

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que Chiapas está entre los cinco primeros lugares, a nivel nacional, de las entidades más seguras del país, se tienen identificados seis municipios en donde se acentúan las actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada, y no solo eso, de los 170 homicidios registrados en el estado, entre enero y junio de 2022, la mitad están relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el documento realizado por la VII Región Militar, liberados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

El informe también resalta que una de las problemáticas que prevalecen es la vinculación del narcotráfico y la delincuencia organizada en la frontera sur de México, lo que ha provocado cambios en la zona que han estado marcados por las dinámicas delictivas. Uno de los puntos que sugieren como "necesarios" es mantener el despliegue operativo en los municipios colindantes con Guatemala, ya que "con el incremento del flujo migratorio se ha facilitado que los grupos delictivos puedan llevar a cabo sus actividades con relativa facilidad", se lee en el documento.

El cártel que la Sedena tiene identificado como el que mantiene la "hegemonía de las actividades del narcotráfico", así está descrito en el reporte, al "Cártel del Pacífico", sus actividades delictivas son acopio y trasiego de enervantes, lavado de dinero y tráfico de indocumentados, sin embargo, con la muerte de su líder, Ramón Gilberto Rivera Beltrán "El Junior", en julio de 2021, comenzaron las pugnas internas entre este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la banda loca Los Huistas.

En la presentación de 20 diapositivas se muestra las áreas de influencia de cada uno de estos grupos y la identificación de más de una decena de sus integrantes. Pero en el caso del Cártel del Pacífico se tiene identificada toda la red que opera en el estado, desde abogados, responsables del tráfico de armas, líderes, operadores financieros, en donde, por lo menos seis tienen un vínculo familiar.

Aunque la Sedena no ha detectado a ningún militar de origen guatemalteco en la frontera sur de México, la secretaría sospecha que puedan unirse a las filas del crimen organizado, ya que, en mayo de 2022, durante el reconocimiento de una de estas zonas fronterizas, observaron a seis personas con armas largas y uniformes color negro y beige que cruzaron el río hacia el país de Guatemala.

Además, en el mismo lugar encontraron dos campamentos con parapetos, cobijas y distintos uniformes tipo militar, algunos con la leyenda Kaibil, término con el que se identifica a los soldados de élite del Ejército de Guatemala.

Con toda esta información a la mano, la Sedena no descarta que las ejecuciones y enfrentamiento entre integrantes de grupo antagónicos continúen en los límites donde tienen presencia células del cartel del Pacífico y bandas locales.