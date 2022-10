Ejército no tiene aspiraciones de poder: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "nuestro Ejército no tiene aspiraciones de poder", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que un militar puede llegar a ser candidato presidencial, como lo afirmó este fin de semana Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), pues aseguró que los militares están dedicados a sus tareas y que el Ejército mexicano es un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos y no es un ejército golpista.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que el Ejército mexicano no pertenece a la oligarquía y que no se deja dominar por los grupos de interés del poder económico y político, como otros ejércitos en el mundo.

"¿Usted está de acuerdo con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación este fin de semana acerca de un que un militar puede ser un candidato presidencial? ¿Usted apoyaría a un militar como candidato y si alguien le ha hecho alguna mención?", se le preguntó.

"No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones y un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos. Nosotros no tenemos un ejército golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo (Victoriano) Huerta con un grupo de insensatos, de pandilleros, en los que estaban oligarcas y fifís, otros militares y el embajador de Estados Unidos en México (Henry Lane) Wilson, el peor embajador que ha habido en la historia de México.

"Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político, como otros ejércitos. Este es un Ejército además surgido del pueblo, por eso hablo de que es pueblo uniformado", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que sus opositores alucinan y quisieran que el Ejército mexicano deje de ser leal a las instituciones, al pueblo, pero afirmó que "no lo van a lograr".

"Nuestros adversarios alucinan, quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a a patria, leal al pueblo, pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el Ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército mexicano es parte del México profundo y ¿por qué se están vinculando más? Porque de las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión como nunca se está llevando a la práctica", dijo.