Ejército nos está ayudado como nunca: AMLO

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En la víspera del Día del Ejército Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hoy la lealtad de las Fuerzas Armadas no solo es hacia el Presidente y al pueblo, sino a contribuir al desarrollo del país.

"Ahora es más la lealtad, no sólo al Presidente, al pueblo y el compromiso de contribuir al desarrollo de México, nos están ayudando como nunca".

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Novena Región de Caballería Motorizada de esta ciudad fronteriza, Mandatario dijo que este sábado conmemorará el Día del Ejército en la Hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila.

"Nosotros tenemos un Ejército leal, sobre todas las instituciones, es un Ejército distinto al de otros países, con todo respeto, el nuestro surge de un movimiento revolucionario".

Aseguró que las manchas que tiene la institución castrense no son atribuibles a los mandos militares, sino a las autoridades civiles porque el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República.

"En el 68 no fue Marcelino García Barragán -ex secretario de la Defensa Nacional-, él actuó por órdenes del presidente (Gustavo Díaz Ordaz) y así en todos los casos".

"Nosotros tenemos esa enorme ventaja de que tenemos un ejército popular, por eso digo que los soldados son pueblo uniformados, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de militares, hasta los generales de división no pertenecen a la oligarquía como suceden en otros países, son leales a las instituciones", destacó.