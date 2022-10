¿El 1 de noviembre y el Día de Muertos son feriados en México?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El Día de Muertos cada vez está más cerca de ser tachado en el calendario este 2022, una fecha importante para los mexicanos, ya que recuerdan a sus seres queridos que ya no están en el plano terrenal.

El 1 y 2 de noviembre las flores de cempasúchil pintan de naranja las calles y casas de México, para guiar a los difuntos al altar que las familias preparan en su honor, como dice la tradición.

Es por esto que, en diversas empresas mexicanas, esta celebración se toma como día de asueto, por lo que algunos trabajadores no laboran.

De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno de México, en la Gaceta Oficial de la Federación, el 2 de noviembre es un día feriado, pero el 1 del mismo mes no.

¿Abrirán los bancos el 1 y 2 de noviembre?

Este martes 1 de noviembre los bancos trabajarán de manera regular; sin embargo, el 2 de noviembre, suspenderán labores.

Los cajeros automáticos o la banca en línea, en ambas fechas estarán disponibles, pues laboran de manera habitual.

Días feriados y asuetos

Los días festivos o feriados son aquellos que se consideran como no laborables para estudiantes y trabajadores. Las fechas oficiales se encuentran marcadas en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, en donde se establece que quienes laboren esos días serán acreedores a un pago que cubra el total de su jornada diaria más el doble, en caso de caer en domingo, además, se tendrá que cubrir la prima dominical estipulada.