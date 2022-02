El 40% de la población en la Ciudad de México ha recibido Sputnik-V

El gobierno de la Ciudad de México informó que la vacuna Sputnik-V es de las más eficientes y de las que más han aplicado en las personas, pues el 40% de la población recibió esta dosis.

Lo anterior luego que usuarios presuntamente señalaran que era una de las dosis que menos efectos tenían por lo que el primer día de vacunación para el sector de 40-49 años, hubo quienes no querían ponérsela.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ADIP señaló que este biólogo "es muy muy bueno", por lo que debía haber confianza de su efectividad.

Reiteró que todas las dosis están comportándose con la misma eficacia, por lo que llamó a no caer en notas falsas.

Y es que durante la jornada de vacunación para el sector de 40-49 años, hubo usuarios que comenzaron a circular información falsa. Incluso uno de ellos señaló que el biológico se había terminado en una de las sedes, cuando eso no había ocurrido.

"En realidad a mi gusto no hubo problemas, lo que sí hemos visto es que se elevó el número de personas que esperábamos, el primer día por ejemplo llegaron el 76% de las personas a las sedes y en los últimos dos días ya cubrimos el 80% en todas las sedes", dijo.