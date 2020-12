El 66% de mexicanos no sabe detectar una "fake news": encuesta

El 66% de los mexicanos no saben distinguir entre una "fake news" y una noticia verdadera, según una encuesta realizada por Kaspersky. Esta cifra es cercana al promedio latinoamericano que es de 70%.

En un comunicado, la empresa de ciberseguridad detalla que en el caso de los peruanos, el 47% no sabe el significado de fake news, los brasileños en un 2%.

Les siguen los mexicanos y argentinos con 10%, chilenos con 11% y colombianos con 14%.

"Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es. Tenemos que estar atentos a los mensajes que recibimos, pues no todo es verdad, hay mucho espejismo. Pueden ser una noticia falsa, un link maligno, una atractiva oferta que llega como SMS a nuestro smartphone, o una imagen que propagamos por nuestra oficina; cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños en nosotros y en nuestro entorno", dijo Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para evitar ser víctima de noticias falsas, se recomienda tener cuidado en la búsqueda de información sobre noticias de última hora, solo consulta fuentes oficiales.

No hacer clic en enlaces de fuentes dudosas, ser cauto y responsable a la hora de compartir contenidos sensacionales y de procedencia dudosa en redes sociales, apps de mensajería instantánea o e-mails.

Asegurarse de que la computadora este al día con todas las actualizaciones de software (navegadores, plug-ins, parches de seguridad).