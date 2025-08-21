"El 85", exlíder del CJNG negocia acuerdo con Fiscalía de EU

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- Erick Valencia Salazar, "El 85", negocia un acuerdo de cooperación con la fiscalía estadounidense, informaron fuentes jurídicas. El cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado el integrante más sanguinario del cártel y se le acusa de cargos de narcotráfico.

"Las partes han estado negociando de buena fe y las negociaciones de culpabilidad continúan. El abogado sigue revisando las pruebas con el acusado y discutiendo una variedad de opciones para resolver el caso sin ir a juicio", indicaron los litigantes Bonnie S. Klapper y Daniela Posada.

Valencia tenía programada una siguiente audiencia de seguimiento para el 8 de octubre. El juez James E. Boasberg autorizó el aplazamiento de la vista y fijó como nueva fecha el 29 de octubre.

"El 85" forma parte de los 29 capos que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos en febrero, después de lo que fue presentando ante una corte federal en Washington y se declaró no culpable. El gobierno estadounidense ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

Apenas esta semana se informó que Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, se dispone a declararse culpable la próxima semana en un caso de narcotráfico en el que se le acusa de ordenar torturas, planear asesinatos e inundar Estados Unidos con cocaína, heroína y otras drogas.

Zambada, de 77 años, se declaró inocente el año pasado de cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados, incluidos tráfico de armas y lavado de dinero.

Con Zambada y el cofundador Joaquín "El Chapo" Guzmán al frente, el cártel de Sinaloa pasó de un grupo regional hasta convertirse en la organización de tráfico de drogas más grande del mundo, aseguran los fiscales.

Sin detalles sobre la declaración de culpabilidad del "Mayo" Zambada

La orden que el juez Brian M. Cogan emitió el lunes no proporcionó detalles sobre la declaración de culpabilidad de Zambada ni enumeró los cargos a los que se tiene previsto que se declare culpable. Fue el mismo Cogan quien sentenció a Guzmán a cadena perpetua después de que fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en 2019.

Los abogados de Zambada no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn se negó a comentar sobre el caso.

Zambada fue arrestado el año pasado en Texas después de lo que él calificó como un secuestro en México.

Uno de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada fue detenido después de llegar a bordo de un avión privado a un aeropuerto de Texas junto con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López.

Guzmán López se ha declarado inocente de cargos federales de tráfico de drogas en Chicago; su hermano, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable el mes pasado.

De acuerdo con la fiscalía, Zambada presidía una extensa y violenta operación, con un arsenal de armas de grado militar, un grupo de seguridad privada similar a un ejército y un cuerpo de sicarios que llevaban a cabo asesinatos, secuestros y torturas. Pocos meses antes de su arresto, ordenó el asesinato de su propio sobrino, afirmaron los fiscales.

Los fiscales le enviaron una misiva a Cogan el 5 de agosto en la que le informaron que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, les había indicado que no buscaran la pena de muerte para Zambada.