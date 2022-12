El AIFA tiene la TUA más barata de México; ¿Qué es y cómo se calcula?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Cuando se compra en México un boleto para viajar en avión, no se paga únicamente a la aerolínea, sino que también existe la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que varía en función de la terminal en la que te encuentres; aquí te explicamos cómo calcularla.

¿Qué es y cómo se calcula la TUA?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto es un pago que exigen los aeropuertos a todos los pasajeros por el uso de sus instalaciones y servicios del edificio, el cual corresponde a la terminal de origen, es decir, aquella donde inicialmente el pasajero toma el vuelo a cualquier lugar.

Por ejemplo, supongamos que un vuelo internacional de Cancún a Los Ángeles, solo de ida, te costó 4 mil pesos durante diciembre, pues tendrás que pagar 621 pesos de TUA que corresponden al aeropuerto de Cancún, y no a la terminal de Los Ángeles.

Esos 621 pesos son un monto variable definido por el aeropuerto donde se origina el vuelo, por lo que puede cambiar de precio sin previo aviso y se publica en sus respectivos sitios web. La TUA debe estar desglosada en el precio final del boleto de avión.

Cabe mencionar que la TUA sólo aplica para los vuelos originados en México. De este modo, si el mismo vuelo de Cancún a los Ángeles fuera redondo, tendrías que pagar este monto para el vuelo de ida, pero no para el vuelo de regreso, aunque según a qué país viajes podrían presentarse otro tipo de cargos.

Asimismo, si realizas un viaje redondo nacional, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional de Monterrey, para el vuelo de ida se pagaría la TUA correspondiente al aeropuerto de la capital, mientras que de regreso se pagaría la TUA de la terminal de Monterrey.

En cuanto a los vuelos con conexión, únicamente se paga TUA por el primer aeropuerto, de modo que, si viajas de Cancún a Monterrey, con una escala en la Ciudad de México, sólo se aplica el cobro de TUA por el aeropuerto de Cancún.

¿Qué aeropuertos cobran la TUA más barata en México?

Con el reciente ajuste de la TUA en el AICM, se estableció una tarifa para 2023 de 28.04 dólares (aproximadamente 550 pesos al tipo de cambio actual) en el caso de vuelos nacionales y de 53.24 dólares en viajes internacionales (mil 38 pesos).

Con un costo 694 pesos, la terminal de Culiacán cobra una de las TUA más caras del país, mientras en el aeropuerto de Torreón, los servicios de la infraestructura pueden tener un costo de hasta 690 pesos.

Las TUA por debajo de 600 pesos se encuentran en las terminales de la Ciudad de México; así como en Monterrey, 597 pesos; Mazatlán, 595 pesos; y Zihuatanejo, 588 pesos.

Hasta ahora, la tarifa más barata en el mercado es la que cobra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con 285 pesos.

En el caso de vuelos internacionales, las TUA más caras están en los aeropuertos de Zihuatanejo y Monterrey, con 59 dólares, y el más bajo está en el de Mexicali, de 20 dólares.