"El amor a Quintana Roo me mueve a querer gobernarlo", dice Palazuelos

A unos días de que se definan los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, el precandidato único de Movimiento Ciudadano a esta posición, Roberto Palazuelos Badeaux, cuenta cómo ha sido su transición del mundo de los negocios y el espectáculo a la política, la cual califica de dura debido a una guerra sucia en su contra.

"Escuchaba rumores de que la política era muy sucia, pero ya estando aquí no es sucia, es lo que le sigue (...) A raíz de los intereses tan fuertes que estoy empezando a pisar noto que algunos están muy preocupados y por eso estos embates en mi contra", narra.

Famoso por su participación en diversas telenovelas y programas de televisión, como Big Brother, el también empresario señala que por ahora su llamado es al respaldo de los emecistas en su precandidatura. Asimismo, ante quienes cuestionan su capacidad de hacer política se dice fortalecido, pues "como actor yo ejecuto el guión y lo que me dice el director, pero eso está muy lejano a mi persona. Soy un ciudadano como todos, y además soy uno muy preparado".

¿Por qué busca Roberto Palazuelos la candidatura al gobierno de Quintana Roo y cómo llegó a MC?

—Amo mucho mi estado, es lo que me mueve. Llegué a Quintana Roo huyendo de la inseguridad y el exceso de contaminación, pero últimamente he visto que en la entidad se van degradando la seguridad y la ecología, cosas que me preocupan mucho.

Movimiento Ciudadano es el partido que a mí me gusta muchísimo porque soy ecologista y quiero un futuro para la nación, no un país de hidrocarburos. El partido apoya mucho la equidad de género y la diversidad sexual, es muy progresista.

En algún momento tuve diálogos con otras fuerzas políticas, ya que inicialmente la candidatura de MC le correspondía en el estado a una mujer, pero estas charlas nunca fueron formales y además no me convencían, platicaba con líderes políticos a los cuales no admiraba. El PRD, por ejemplo, nunca me tocó el corazón. Finalmente se abrió la oportunidad de ser tomado en cuenta.

¿Cómo ha sido la transición de los negocios y el espectáculo a la política?

—Duro. Escuchaba que la política era muy sucia, pero estando aquí no es sucia, es lo que le sigue, muy cochina. En este tiempo he conocido gente valiosa, pero también la traición y a gente muy desagradable, que quiere el poder para servirse de él y saquear, gente a la que no le importa la ciudadanía ni su estado.

Hay quienes han hecho hasta lo imposible para que no llegue a competir, hackearon mi cuenta de WhatsApp, trataron de dejarme sin partido, tienen miedo de que esté en la boleta. Dentro de las últimas cosas que han hecho, y lo digo para EL UNIVERSAL, es poner una queja en el INE por actos anticipados de campaña, lo cual es improcedente.

Todo esto es parte de una guerra sucia impresionante, pagada por por ciertos actores políticos para tratar de denostar mi imagen, pero yo estoy muy tranquilo porque mis "negativos" son cosas muy sencillas, no son "negativos" preocupantes como los podría tener alguna otra clase político, como es desvío de recursos, aviadores, nepotismo y corrupción.

Nunca he tenido un puesto político. Estoy limpio en ese sentido, nunca he tomado nada que no sea mío, todo lo he ganado con el con el sudor de mi frente.

¿Qué les dirías a quienes no confían en ti?

—Que yo soy Roberto. Mi trabajo como artista es un guión y está dirigido por un director, yo ejecuto el guión, pero eso está muy lejano a mi persona.

Yo soy un ciudadano como todos y además soy un ciudadano muy preparado; toda mi vida me he preparado. Soy licenciado en derecho, tengo especialidades ambientales y en expropiación.

Además, tengo muchos años de ser empresario, tengo cinco hoteles, donde laboran más de 600 empleados. Soy un generador de empleo y siempre he sido una persona que lucha y aboga por el medio ambiente.

En Quintana Roo la gallina de los huevos de oro es la naturaleza y si seguimos depredándola de esa manera podemos tener generaciones que en 20 o 30 años verán lastimado el patrimonio de los quintanarroenses.

Una vez que la candidatura se defina y, si te favorece, ¿qué es lo que viene?

—Vendrá un periodo de intercampaña, que es como de 40 días, donde le tienes que dar al elector la paz para que no te escuche hablar de nada y pueda reflexionar. Creo que a mí me serviría mucho para poder recargar energía, porque para llegar al punto donde estoy llevo trabajando cinco meses arduamente, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todos los días se trabaja para poder llegar a ser gobernador, no es fácil.

Estoy muy ansioso, así, muy ansioso de que llegue el 3 de abril, que es el momento en el que la ley ya nos permite salir a hablar libremente de nuestras propuestas de todo lo que queremos y cómo le vamos a hacer para convencer al electorado.

Yo estoy muy seguro de que en ese momento de campaña voy a crecer muchísimo: ahorita la gente dice: "ay, es artista, no está preparado", y debido a lo que marca la ley no puedo demostrarle a la gente sí lo estoy y cómo voy a solucionar los problemas.

Por otro lado, dentro de esta guerra sucia hay actualmente un flujo de encuestas manipuladas y pagadas. Yo tengo las mías y estoy muy alto: en intención del voto estoy a 12 o 13 puntos de Mara Lezama, quien es la puntera, pero es poco probable que crezca más.

¿Cuál es tu mensaje para los militantes de MC?

—A toda la militancia le digo que no hay nadie más preparado que yo en este momento para enfrentar las crisis de Quintana Roo. Creo que un abogado, perito en materia penal e inseguridad, es el apropiado para la candidatura.

Además, soy un gran promotor turístico, yo puse a Tulum en el mapa y lo mismo pienso hacer con varios destinos.

A toda la militancia le digo que yo soy el bueno y ojalá Movimiento Ciudadano me declare ya como su candidato.