El amor une a Rusia y Ucrania

Después de cuatro años de noviazgo, Daría Sakhniuk de nacionalidad ucraniana, y Semen Bobrovski de nacionalidad rusa, contrajeron matrimonio en las oficinas del Registro Civil de Palacio Municipal de Tijuana.

Desde hace dos semanas, Daría y Semen llegaron a Tijuana con la intención de ingresar a Estados Unidos como refugiados de guerra; ambos residían en Ucrania antes de que estallara el conflicto bélico, pero tuvieron que huir, no esperaban que Ucrania fuera invadido por las tropas rusas.

El problema al que se enfrentó la pareja al llegar a la Garita de San Ysidro es que solo permite el acceso a Estados Unidos a través de la condición de refugiados a ciudadanos ucranianos o rusos que puedan comprobar con documentos válidos un vínculo familiar (abuelos, padres, hermanos, hijos o matrimonios). Para la comunidad rusa, por el momento, no hay ninguna vía legal para ingresar a Estados Unidos, derivado de este conflicto bélico.

Por lo anterior, Daría y Semen, se acercaron a la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), para solicitar información acerca del procedimiento para contraer matrimonio. El caso fue canalizado a la oficialía 01 del Registro Civil del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.

¡Legalmente casados!

Después consultar y de revisar minuciosamente la documentación de los extranjeros, la oficial 01 del Registro Civil, Georgina Batiz Santillana, determinó que existía la vía legal para llevar a cabo dicho matrimonio.

Los requisitos para llevar a cabo la ceremonia civil fueron, los pasaportes de los contrayentes traducidos al español y certificados por perito, de igual forma que sus actas de nacimiento, certificado médico y pruebas sanguíneas.

El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, no encontró impedimento alguno para llevar a cabo el casamiento, luego de que la pareja entregara la documentación solicitada y los comprobantes de que existe una relación desde 2018; además el ayuntamiento, a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, en coordinación con el Registro civil, trabajan para brindar los servicios que requieran los ciudadanos de otras nacionalidades, en casos como el de menores con padres extranjeros, así como matrimonios entre extranjeros, como es el caso de Daría y Semen.