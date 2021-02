El apagón se originó en Texas, pero adversarios critican a CFE, se queja AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque el problema del apagón en el norte del país se originó en Texas, Estados Unidos, sus adversarios aprovechan para criticar a la CFE y a su gobierno.



"No está demás recordarlo porque a veces los medios de comunicación que no nos ven con buenos ojos sólo ven el árbol y no el bosque entonces para ellos el problema es en México, el caso de la pandemia, por poner un ejemplo no se entiende que es una pandemia, que es una crisis de salud de talla mundial, es lo mismo en este caso aunque el problema se origina en Texas para ser precisos, todo el cuestionamiento es a la CFE al gobierno de México".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, acompañado por el titular del CFE y técnicos de la empresa, el titular del Ejecutivo reclamó, sin mencionar su nombre, que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó la política energética de la actual administración.

"Hubo un expresidente que puso en su Twitter que ya era el segundo o tercer apagón lo que mostraba el mal manejo y la ineficiencia de la política energética del país, aprovecha para atacar gobierno y sobre todo la transformación que se está llevando a cabo por qué ellos quisieran continuara el régimen de corrupción, el régimen de privilegios, antipopular, contrario al pueblo".

El mandatario destacó que el trabajo de los técnicos de la CFE aquí ha sido excepcional para restablecer el sistema eléctrico en los estados afectados, lo que no sucede en otras partes de mundo.