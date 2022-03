"El Bronco" rechaza amparos y considera innecesario ir a hospital

MONTERREY, NL., marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La defensa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, en razón de lo expresado por el propio exmandatario, consideró innecesario su traslado a un hospital, para la realización de diversos estudios, a fin de brindarle tratamiento de un problema de diverticulitis y una probable radiculopatía lumbar, es decir una lesión a nivel vertebral.

En entrevista después de visitar a "El Bronco" en el penal 2 de Apodaca, el abogado Gabriel García Pérez confirmó que el martes -a las 19:56 horas- acudieron a revisar al exgobernador médicos de la Secretaría Estatal de Salud, ante molestias que Rodríguez Calderón había referido, y que hizo públicas el doctor Manuel de la O Cavazos, el pasado 17 de marzo, tras visitar al exmandatario, junto con el gastroenterólogo Carlos Elizondo.

Según un documento filtrado a los medios de comunicación, los médicos de la SES, Alexandro Ulises Calderón Cadengo, coordinador de Especialidades; José Jorge Espinosa Loera, cirujano proctólogo, y Juan Leonel Arizola Cisneros, traumatólogo, tras revisar a Rodríguez Calderón en el módulo 6, diagnosticaron inflamación de los divertículos y consideraron necesaria la realización de una tomografía axial computarizada de abdomen a más tardar en 48 horas, para determinar el tratamiento a seguir.

Asimismo, ante una probable lesión a nivel vertebral, a fin de determinar la magnitud del daño, recomendaron una resonancia magnética lumbar, no de carácter urgente, ante lo cual el coordinador de Especialidades externó la voluntad de brindar colaboración para que "El Bronco" sea atendido en el Hospital Metropolitano del gobierno estatal.

Tras visitar a Rodríguez Calderón en el penal 2 de Apodaca, el abogado Gabriel García Pérez puntualizó, "sí quiero dejar algo muy en claro, el ingeniero está bien, está tranquilo, no tiene un problema de salud grave, delicado, que implique ahorita una salida del centro (de reclusión) a un hospital. Me manifiesta él que se siente mejor inclusive", a lo que estaba hace días, cuando el doctor Manuel de la O acompañado del gastroenterólogo Carlos Elizondo, acudió a brindarle atención.

El litigante expuso que el documento que fue divulgado en medios de comunicación sobre la revisión realizada por médicos de la SES, es parte del protocolo que realiza la institución, es decir ellos te informan de lo que está sucediendo y también el ingeniero tiene que dar su decisión, si él no quiere realizarse estos exámenes tendrá que firmar un documento.

Y precisó, "es un protocolo que se hace no sólo con el ingeniero, esos oficios que ustedes vieron son oficios que se hacen en relación a todos los internos".

Reiteró, "para ser muy enfático y muy puntual, el ingeniero está bien, no requiere un traslado de urgencia al hospital, y todavía no existe la seguridad o la certeza que haya la necesidad de un traslado; él dice que no es necesario, me pidió que solicitáramos por escrito que venga el doctor Carlos Elizondo, que es su gastroenterólogo y es el que lo conoce, y en base a que primero nos permitan el acceso del doctor y de lo que él diga se tomará una decisión; pero no es urgente ni es un tema que ponga en riesgo su integridad".

Señaló que la visita de los médicos de la SES el martes, es porque el titular del reclusorio, "debe velar por la integridad y la seguridad física de todos los presos no solamente del ingeniero Rodríguez Calde?ón, es por protocolo, ya si alguien lo filtró (el documento), es cosa ajena a la institución".

En otro orden, García Pérez dijo estar enterado que Adalina Dávalos, esposa de Rodríguez Calderón, obtuvo una suspensión provisional de amparo contra órdenes de aprehensión y otras acciones de las autoridades estatales, aunque el equipo que defiende a "El Bronco" no lleva la defensa de la señora.

El abogado señaló como muy probable que este miércoles por la tarde, saliera el acuerdo del juzgado federal, para la realización de una audiencia, donde se resolverá lo relacionado con la admisión de la competencia que declinó el juez de juicio oral que vinculó a proceso y dictó la prisión preventiva contra Rodríguez Calderón. Además, se decidirá la convalidación o no de lo actuado por el juez local, y en su caso sobre la continuación del procedimiento.

Respecto a la afirmación que el martes hizo el gobernador Samuel García, en el sentido de que la simple admisión de la carpeta de investigación que declinó el juez local, se decidiría "en un mes y pico", pues cualquier otra situación que se resolviera en unos cuantos días, implicaría trampas y mano negra, comentó Gabriel García que la fecha de la audiencia depende mucho de la agenda del Centro de Justicia Penal Federal, es decir de la carga de trabajo que tengan.

Y agregó, "como lo he dicho siempre, yo soy muy respetuoso de las declaraciones del señor gobernador, él está en todo su derecho de opinar al respecto; sin embargo, es una decisión del Poder Judicial Federal, no es una decisión de la defensa, inclusive ni siquiera de la FGR".

Por otra parte, comentó que Jaime Rodríguez le comentó que como a las dos o tres de la madrugada de este miércoles, lo despertaron por la llegada de unos actuarios al parecer del juzgado segundo de distrito, para notificarle sobre un amparo que por privación ilegal de la libertad se había promovido en su favor.

"Evidentemente él ya sabía de ese amparo, y no ratificó la presentación de ese amparo, puesto que no fue hecho ni promovido por su equipo de defensa", y que según fuentes del foro de la abogacía, fue presentado por el litigante Humberto Ramírez Martínez.

Gabriel García expresó que ante esa mención que hizo Rodríguez Calderón, "aproveché para hacerle el comentario de que cualquier escrito que tenga que firmar relacionado con su defensa, única y exclusivamente se lo vamos a traer sus abogados", del equipo que coordina Víctor Olea.

Recalcó que no es la promoción de amparos la estrategia de la defensa, pues dicho recurso debe tener como resultado una consecuencia jurídica eficaz que redunde en algo favorable para los intereses del ingeniero y como no lo consideran así, por eso "no lo ratificó simple y sencillamente, dijo, no es mi deseo ratificar el contenido de la petición en la demanda de amparo, entonces así quedó y así me lo confirmó".