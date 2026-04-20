El Chapo denuncia abuso judicial y pide ser extraditado a México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El exnarcotraficante mexicano

, "El Chapo", escribió una nueva

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dirigida a la, en Nueva York, para pedir que su familia pueda visitarlo y ser extraditado a México."El Chapo", quien cumple sentencia deen la prisión de máxima seguridad, en Colorado, ha estadoen prisión y ya envió antes otra, de su puño y letra, pidiendo un "".Esta vez, además de ser tratado con justicia, Guzmán Loera, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, solicita "alivio en los derechos de visita de mi familia". Además, pide "unapara estar de regreso en México".En su misiva, confusa, "El Chapo" afirma que "esta es unade reclamación al", que es quien ha llevado su caso, y denuncia "abuso de la política judicial" y "de la octava enmienda, sobre mi libertad"."También pido una... para tener la oportunidad de"."El Chapo" concluye su carta agradeciendo a los jueces y pidiendo "me respondan con una".En distintas ocasiones, Guzmán ha denunciado ser víctima deapropiada, entre otras cosas.Laha rechazado en reiteradas ocasiones las solicitudes de nuevo juicio del Chapo, y ha mantenido en firme su sentencia a