El Chapo denuncia abuso judicial y pide ser extraditado a México
Guzmán Loera afirma en carta que enfrenta abuso de la política judicial y pide oportunidad para recuperar su libertad.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El exnarcotraficante mexicanoJoaquín Guzmán Loera , "El Chapo", escribió una nueva carta en inglés
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dirigida a la corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, para pedir que su familia pueda visitarlo y ser extraditado a México.
"El Chapo", quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, ha estado aprendiendo inglés en prisión y ya envió antes otra carta en inglés, de su puño y letra, pidiendo un "trato justo".
Esta vez, además de ser tratado con justicia, Guzmán Loera, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, solicita "alivio en los derechos de visita de mi familia". Además, pide "una cláusula de extradición para estar de regreso en México".
En su misiva, confusa, "El Chapo" afirma que "esta es una carta cortés de reclamación al juez Brian Cogan", que es quien ha llevado su caso, y denuncia "abuso de la política judicial" y "de la octava enmienda, sobre mi libertad".
"También pido una repetición del juicio... para tener la oportunidad de recuperar mi libertad".
"El Chapo" concluye su carta agradeciendo a los jueces y pidiendo "me respondan con una respuesta amable".
En distintas ocasiones, Guzmán ha denunciado ser víctima de malos tratos, incomunicación y falta de alimentación apropiada, entre otras cosas.
La justicia estadounidense ha rechazado en reiteradas ocasiones las solicitudes de nuevo juicio del Chapo, y ha mantenido en firme su sentencia a cadena perpetua.
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