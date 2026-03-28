El CIDE contará con menú gourmet

Ciudad de México.- Sirloin, Rib Eye, T-Bone, salmón, pulpo, lomo de atún Saku, son algunos cortes y alimentos que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alista adquirir para el comedor de trabajadores y académicos, y por el que pagará más de 2.7 millones de pesos.

En la licitación IA-38-90 M-03890M001-N-12-2026 titulada Adquisición de insumos para el servicio del comedor institucional del CIDE región centro Aguascalientes, se indica que también solicita cortes como New York steak, arrachera, cola de res de primera calidad, así como surimi, chistorra y chorizo tipo español.

El CIDE afirma que la compra de estos selectos alimentos es necesaria para promover una buena alimentación entre sus trabajadores, ofrecer una dieta sana y variada con "platos balanceados y saludables", y justifica la millonaria compra que son parte de lo que se establece en contratos colectivos de trabajo que ha firmado con trabajadores.

Este viernes, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIDE entregó este contrato a la empresa Grupo Ingot, S.A. de C.V. que presentó una oferta por 2 millones 741 mil pesos. El contrato tendrá una vigencia a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de este año.

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La licitación detalla que dentro de los pescados y mariscos que se deben entregar se encuentran filete de jurel, panga, corvina y tilapia; lomo de salmón entero sin escamas congelado al alto vacío, pulpo sin cabeza mediano, surimi, así como camarón.